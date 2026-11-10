Фигуристка Анна Щербакова тайно вышла замуж: красавец-хоккеист на пять лет старше

Анна Щербакова вышла замуж за Артема Шакирова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Фигуристка Анна Щербакова тайно вышла замуж за с 27-летнего хоккеиста Артема Шакирова. Молодые расписались в Грибоедовском ЗАГСе в октябре 2026 года.

Анна Щербакова оберегает личную жизнь от посторонних. 22-летняя фигуристка долго скрывала отношения с красавцем-хоккеистом Артемом Шакировым. Не стала она.афишировать и свою свадьбу.

Артем сделал предложение Анне летом 2026 года Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Олимпийская чемпионка расписалась с возлюбленным 13 октября 2026 года. Скромная церемония бракосочетания прошла в Грибоедовском ЗАГСе. На торжестве были только самые близки пары.

Напомним, о своей помолвке Щербакова объявила 19 июля 2026 года. Спортсменка впервые показала своего возлюбленного, опубликовав серию романтичных снимков. Предложение руки и сердца Артем сделал шатенке на борту теплохода. Он преподнес избраннице кольцо за 600 тысяч рублей.

Влюбленные перестали скрывать отношения лишь недавно Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Шакиров в прошлом профессионально занимался хоккеем. После завершения карьеры сфокусировался на семейном строительном бизнесе.