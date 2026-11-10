Фигуристка Анна Щербакова тайно вышла замуж: красавец-хоккеист на пять лет старше

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.
Фигуристка Анна Щербакова тайно вышла замуж за с 27-летнего хоккеиста Артема Шакирова. Молодые расписались в Грибоедовском ЗАГСе в октябре 2026 года.
Анна Щербакова оберегает личную жизнь от посторонних. 22-летняя фигуристка долго скрывала отношения с красавцем-хоккеистом Артемом Шакировым. Не стала она.афишировать и свою свадьбу.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.
Олимпийская чемпионка расписалась с возлюбленным 13 октября 2026 года. Скромная церемония бракосочетания прошла в Грибоедовском ЗАГСе. На торжестве были только самые близки пары.
Напомним, о своей помолвке Щербакова объявила 19 июля 2026 года. Спортсменка впервые показала своего возлюбленного, опубликовав серию романтичных снимков. Предложение руки и сердца Артем сделал шатенке на борту теплохода. Он преподнес избраннице кольцо за 600 тысяч рублей.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.
Шакиров в прошлом профессионально занимался хоккеем. После завершения карьеры сфокусировался на семейном строительном бизнесе.