Собчак в 45 лет показала себя настоящую: Богомолов назвал жену беззащитной скандалисткой

Ксения Собчак принимает поздравления с 45-летием Фото: Кадр видео.

Ксения Собчак с шиком отметила юбилей. Жене Константина Богомолова исполнилось 45 лет. Режиссер трогательно поздравил любимую.

Ксения Собчак встретила юбилей ярко. Она предстала в ярком розовом наряде на фоне дорогого автомобиля. Двор был украшен золотыми воздушными шарами. В руках блондинка держала бутылку шампанского.

Собчак во дворе дома Фото: кадр с видео.

Юбилярша эффектно открыла ее. "Настоящая свобода в 45 - это пока евоный спит, устроить тусовку во дворе!" - подписала она кадры.

В свою очередь, Константин Богомолов опубликовал несколько фотографий возлюбленной и сопроводил их признанием. "Настоящих буйных мало. Но они есть, и они и вертят Землю. И как я счастлив быть с тобой рядом, моя буйная, безумная, ни в какие границы не вписывающаяся, моя прекрасная любовь! Самая нежная, детская и беззащитная скандалистка. Самая смелая трусиха, самый мудрый ребенок, самая наивная лиса. Будь счастливой и жги!" - поздравил он жену.

Ксения празднует юбилей Фото: кадр с видео.

Собчак действительно не дает публике скучать. Она устаивает провокации и вызывает скандалы буквально на пустом месте. А в конце октября ей и ее супругу запретили въезд в Латвию на неопределенный срок.