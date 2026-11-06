Мышиные “бои без правил” раскрыли природу агрессии среди людей

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В 60-е годы прошлого века канадский психолог Альберт Бандура провел знаменитый эксперимент с куклой Бобо, где продемонстрировал, как дети копируют агрессивное поведение взрослых. Если не вдаваться в подробности, суть эксперимента была проста: дети наблюдали за дурным примером взрослого дяди, который вдруг без видимой причины начинал колотить большую резиновую куклу. Через некоторое время детей приводили в комнату с куклой Бобо и “вооружали” их соответствующим игрушками: игрушечный молоток, ружье, дротики… И дети, видевшие как взрослый дядя бил куклу, следовали его примеру гораздо чаще, чем малыши, не видевшие этого безобразия. Таким образом психолог доказал, что человек может учиться не только методом собственных проб и ошибок, но и наблюдая за поведением других людей. Эта концепция получила название “теория социального обучения”. На нее часто ссылаются, когда в обществе в очередной раз возникает дискуссия о запрете показа криминальных боевиков на телевидении или компьютерных игр - шутеров, где надо убивать виртуальных противников. Мол, дурной пример заразителен.

Наблюдение за агрессией меняет поведение - об этом ученые уже знали. Но как именно работает этот механизм было непонятно. Какие изменения происходят в мозге, когда ты учишься на собственном опыте или наблюдаешь за другими? Равноправны ли это способы обучения? Или наблюдение - это лишь легкая версия, а если хочешь чему-то научиться по-настоящему, то нет ничего лучше старого доброго метода проб и ошибок? Группа ученых Института нейронаук Принстонского университета (США) нашла ответ на эти вопросы. Для этого им пришлось устраивать среди мышей самые настоящие “бои без правил”. Результаты эксперимента были опубликованы в авторитетном научном журнале Nature.

Наблюдение за агрессией меняет поведение - об этом ученые уже знали. Но как именно работает этот механизм было непонятно. Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

Мышей разделили на три группы:

- Грызунам из первой группы каждый день по 10 минут приходилось сражаться с соперниками (собственный опыт).

- Самцы из другой группы наблюдали за этими схватками через прозрачную перегородку (обучение через наблюдение).

- Мыши из третьей группы в этих забавах не участвовали и забавлялись в вольере с игрушками (контрольная группа).

Первый этап эксперимента длился 8 дней, затем хвостатых мучеников науки сталкивали лицом к лицу с суровой действительностью. А именно: мышки из всех трех групп должны были “выходить на ринг” с сильными соперниками.

Мыши из третьей группы, которые жили в тепличных условиях, явно были не готовы к такому повороту событий, они чаще демонстрировали типичную стрессовую реакцию, то есть попросту убегали от агрессора. А вот зверьки из первых двух групп вели себя одинаково: они чаще начинали атаковать первыми и лучше сопротивлялись, когда нападали на них.

При этом во время эксперимента ученые с помощью специальных оптических датчиков записывали нейронную активность мозга своих подопечных. У тех грызунов, кто на первом этапе эксперимента наблюдал за мышиной возней в “ринге”, активировались те же структуры мозга (гипоталамус, амигдала, средний мозг), что и у животных с опытом реальных боев. Иными словами учеба на удаленке (то есть за прозрачной перегородкой) позволила мышкам морально подготовиться к битве, не хуже тех, кто приобрел боевой опыт непосредственно на ристалище.

Но самое главное, ученым удалось разгадать нейробиологическую природу агрессии. За оценку угроз и запуск ответного агрессивного поведения отвечает группа структур головного мозга, которую называют Core aggression network - основная сеть агрессии. Этот контур присутствует и у животных (в данном случае у мышей) и у человека. Обычно в мозге «основная сеть агрессии» находится под жестким тормозящим контролем со стороны коры больших полушарий. Но после драки, или после наблюдения за дракой, в этой структуре мозга происходит “разбалансировка” - активность тормозных сигналов снижается. И живое существо уже готово в случае угрозы бить, крушить, ломать.

Чтобы проверить, как работает эта связь, ученые с помощью химических препаратов искусственно активировали работу тормозных нейронов у мышек-наблюдателей. И это моментально изменило их поведение. Вместо активного сопротивления они стали спасаться бегством.

Эксперимент с мышами дал биологическое объяснение феномену погрома: если ты видишь насилие - это также меняет твой мозг, как и прямое участие в произволе.

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