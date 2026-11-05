Безработная Анна Старшенбаум после побега из России бросила второго мужа: "Не знаю, как жить дальше"

Анна Старшенбаум переживает непростые времена Фото: Иван МАКЕЕВ.

Анна Старшенбаум заявила о разводе со вторым мужем Даниилом Наумовым. Брак актрисы потерпел крах после побега из России.

Анна Старшенбаум призналась, что сидит без работы, а ее брак с Даниилом Наумовым рухнул. "Мой второй брак, к сожалению, потерпел крушение. Так же, как и первый. Я потеряла карьеру, личный заработок, все личные сбережения. Молодость, время, здоровье, огромное количество нервных клеток. Ну и такие мелочи, как дом, квартира, машина. Я понятия не имею, как мне жить дальше", - сказала актриса.

Актриса со вторым мужем и младшим сыном Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Актриса заявила, что посвящает всю себя детям. Ивану сейчас 14 лет, он появился на свет в браке с актером Алексеем Бардуковым. Двухлетний Эрик родился в союзе с Наумовым.

По словам Анны, ей придется начинать все с нуля. Она устала находиться зависимых от финансов отношениях и снова хочет обеспечивать себя сама.

Анна с первым супругом Алексеем Бардуковым Фото: Борис КУДРЯВОВ.

"Но из навыков у меня только игра в кино и в театре, больше ничего. Еще петь умею. Спустя пять лет отношений я на многие вопросы себе ответила, какие ошибки совершала. Надеюсь, я больше не буду пытаться спастись, спасая других", - призналась артистка.

Напомним, в июле 2026 года стало известно, что Старшенбаум тайно вышла замуж за Наумова. "Тебя не бьют, конечно, но какая-то скрытая пассивная агрессия постоянно. Грубость, хамство, хабалистость, пошлость… Какие-то такие проскальзывающие вещи, которые все больше и больше", - говорила она перед росписью.

Артистка с избранником сбежала из России и осела в Таиланде на острове Самуи. Старшенбаум тогда отмечала, что больше не будет сниматься в российском кино. "Эта профессия открылась для меня с совершенно иных сторон после того, как я побыла внутри. И я не считаю ее подходящей для моих истинных ценностей", - уверяла женщина. Мол, ей нечем гордиться. "Результат готового продукта не удовлетворил ни разу за 15 лет в кино. Не могу на полном серьезе порекомендовать близким людям ни один русский проект", - добавила Старшенбаум.