Макаревич* попал в грандиозный скандал на Кипре

Музыкант с женой Эйнат. Фото: соцсети.

Андрей Макаревич* уже во второй раз сорвал концерт «Машины времени» на Кипре. В первый раз группа должна была выступить весной, и не смогла – концерт перенесли. Музыканты обещали отыграть его 6 ноября в Лимасоле, но с проведением мероприятия вновь возникли проблемы.

Рокер отказался лететь на Кипр, предупредив организаторов, что не сможет выступить. Однако, по его словам, они продолжали продавать билеты. Теперь разразился грандиозный скандал: недовольные зрители возмущены поведением 72-летнего музыканта. Макаревич* же свалил всю вину на организаторов.

«Я не знаю, почему именно с Кипром у "Машины времени" случаются такие неприятности. Еще в марте у нас должен был быть концерт, и он был перенесен. Потому что часть участников группы просто не успела получить визу. Сегодня такое, к сожалению, бывает. Концерт ноябрьский, увы, опять переносится. Я не буду вдаваться в детали, но поверьте мне, причина уважительная и непреодолимая», - сообщил артист в соцсетях.

Судя по всему, под уважительной причиной Макаревич* имел в виду рождение своего пятого ребенка. Его жена Эйнат Кляйн родила лидеру группы «Машина времени» дочь. Супруги, живущие в Израиле, уже воспитывают сына Эйтана. Девочку назвали Мория.

За несколько дней до родов 42-летней жены Макаревич* пожаловался, что в свои преклонные годы он с трудом заботится о маленьком сыне. Пожилой рокер признался, что в таком возрасте ему уже физически тяжело заниматься младенцами. Возрастной отец назвал своих детей кровососами и спиногрызами.

«Физически тяжело. Они кровососы, они высасывают тебя. Спиногрызы. Это ласково. Они абсолютные кровососы, потому что каждую секунду ты ему (сыну Эйтану – Ред.) нужен. Он не может остаться один. Он зовёт тебя каждую секунду. Надо сделать это, показать ему это, поиграть. Есть только короткий промежуток, когда он заснул. Но он мало спит. Сейчас дочка родится скоро ещё», - заявил Макаревич* в интервью.

Кроме Эйтана и новорожденной дочери у музыканта есть еще трое детей от других отношений. Старшая, 50-летняя внебрачная дочь Дана, живет в США. В гражданском браке с врачом-косметологом Аллой Голубкиной у него родился сын Иван, сейчас ему 39 лет, он стал актером, живет и снимается в России. Пресс-атташе «Машины времени» Анна Рождественская в 2000 году родила от певца дочь Анну.

*Признан в РФ иноагентом.

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