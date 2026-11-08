Военнослужащие военной комендатуры ЛНР во время работы мобильной огневой группы.

За неделю освобожденных поселков оказалось не так много, как прежде. Но каждый из них - особо значим для успеха русской армии. На тяжком пути в этой долгой войне важен каждый дзот.

ПРИВЕТ, АЛИСОВКА

Подразделения «Севера» освободили Алисовку в Харьковской области. От врага очищена Бариловка в Сумской области.

«Северяне» продвинулась южнее Новой Казачьей. Хорошо идут на Волчанском и Великобурлукском участках. У Приколотного и Малого Бурлука - километр за сутки проходят. Очевиден перехват инициативы у Ямполя.

В районе Алисовки у командования ВСУ возник дефицит личного состава. На передовую бросили сержантов и офицеров. Тех, кто вовремя не отстегнул полковникам за их беспробудное пьянство. И потому обязаны были искупить кровью свой затяжной тормозной путь. В 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ такие разборки были популярны.

Алисовку это не спасло. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко пояснил:

- Тут созданы условия для продвижения по трассе Е-105 по направлению к Харькову. Наши подразделения могут оседлать автомагистраль. Так сформируется плацдарм для наступления на Харьков.

Операцию по освобождению Бариловки в Сумской области описали особо тщательно. Сначала «Северяне» отработали задачи на полигоне неподалеку от ЛБС. Об этом в начале ноября рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Бариловку освободили герои 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса. Как конунгам удалось? Считайте, по приколу... Воздушная разведка дала точные координаты опорных пунктов. Подсветила огневые позиции и места скопления живой силы противника. Прилетел огонь небесный.

Минобороны дальше описал все серьезнее. Используя особенности рельефа, штурмовые группы вошли в Бариловку. Наша артиллерия выжигала попытки жовто-блакитных остаться в белом.

Комроты с позывным «Шум» в видеоролике Минобороны РФ констатировал:

- Занимаемся зачисткой и разминированием Бариловки.

Оборонное ведомство добавило:

- Освобождение данного населенного пункта создает условия для продвижения российских войск и расширения полосы безопасности на Сумском направлении.

Да кто бы сомневался...

НИЧЕГО ОБЩЕГО

Штурмовики 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки «Восток» очистили от врага поселок Общее в Запорожской области. Подходы к позициям минировались. Передвижение штурмовых групп противник сдерживал при помощи FPV-дронов и тяжелых гексакоптеров.

Мешали нашему штурму укрытия врага под разрушенными зданиями, замаскированные входы и выходы, датчики движения и скрытые наблюдательные позиции.

Замкомандира штурмового взвода с позывным «Беркут» рассказал, как все было:

- Враг отлично подготовился. Опорники хорошие. Все везде перекопано. «Путанки» и «Егоза», магнитки, противопехотные. Очень сложно было...

Штурмовик с позывным «Марк» рассказал, что противник бил беспилотниками. Среди наших бойцов было много раненых.

Боец пояснил:

- Опасность - в основном птички. Работали очень жестко. Страшно было. Много «трехсотых». Но - зашли, взяли, закрепились.

Вокруг поселка полно открытых участков местности. А в лесополосах - все меньше листвы.

Но в итоге нашему штурму это не помешало.

Военный эксперт Анатолий Матвейчев указывает:

- Освобождение Общего свидетельствует: на данном участке фронта мы продвинулись на 8 км в западном направлении. И любое продвижение такого рода позволяет нашим войскам не только развивать охват группировки ВСУ, остающейся в районе Орехова, но и приближаться к областному центру.

Минобороны отмечает:

- Орехов противник не контролирует. Большая часть города - за нашими войсками. Остальное - серая зона.

К Запорожью идем не только с запада, но и с юга...