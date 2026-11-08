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Политика8 ноября 2026 5:41

Новый котел на горизонте

Три поселка освобождены за неделю
Игорь ЯКУНИН
Военнослужащие военной комендатуры ЛНР во время работы мобильной огневой группы.

Военнослужащие военной комендатуры ЛНР во время работы мобильной огневой группы.

За неделю освобожденных поселков оказалось не так много, как прежде. Но каждый из них - особо значим для успеха русской армии. На тяжком пути в этой долгой войне важен каждый дзот.

ПРИВЕТ, АЛИСОВКА

Подразделения «Севера» освободили Алисовку в Харьковской области. От врага очищена Бариловка в Сумской области.

«Северяне» продвинулась южнее Новой Казачьей. Хорошо идут на Волчанском и Великобурлукском участках. У Приколотного и Малого Бурлука - километр за сутки проходят. Очевиден перехват инициативы у Ямполя.

В районе Алисовки у командования ВСУ возник дефицит личного состава. На передовую бросили сержантов и офицеров. Тех, кто вовремя не отстегнул полковникам за их беспробудное пьянство. И потому обязаны были искупить кровью свой затяжной тормозной путь. В 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ такие разборки были популярны.

Алисовку это не спасло. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко пояснил:

- Тут созданы условия для продвижения по трассе Е-105 по направлению к Харькову. Наши подразделения могут оседлать автомагистраль. Так сформируется плацдарм для наступления на Харьков.

Операцию по освобождению Бариловки в Сумской области описали особо тщательно. Сначала «Северяне» отработали задачи на полигоне неподалеку от ЛБС. Об этом в начале ноября рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Бариловку освободили герои 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса. Как конунгам удалось? Считайте, по приколу... Воздушная разведка дала точные координаты опорных пунктов. Подсветила огневые позиции и места скопления живой силы противника. Прилетел огонь небесный.

Минобороны дальше описал все серьезнее. Используя особенности рельефа, штурмовые группы вошли в Бариловку. Наша артиллерия выжигала попытки жовто-блакитных остаться в белом.

Комроты с позывным «Шум» в видеоролике Минобороны РФ констатировал:

- Занимаемся зачисткой и разминированием Бариловки.

Оборонное ведомство добавило:

- Освобождение данного населенного пункта создает условия для продвижения российских войск и расширения полосы безопасности на Сумском направлении.

Да кто бы сомневался...

НИЧЕГО ОБЩЕГО

Штурмовики 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки «Восток» очистили от врага поселок Общее в Запорожской области. Подходы к позициям минировались. Передвижение штурмовых групп противник сдерживал при помощи FPV-дронов и тяжелых гексакоптеров.

Мешали нашему штурму укрытия врага под разрушенными зданиями, замаскированные входы и выходы, датчики движения и скрытые наблюдательные позиции.

Замкомандира штурмового взвода с позывным «Беркут» рассказал, как все было:

- Враг отлично подготовился. Опорники хорошие. Все везде перекопано. «Путанки» и «Егоза», магнитки, противопехотные. Очень сложно было...

Штурмовик с позывным «Марк» рассказал, что противник бил беспилотниками. Среди наших бойцов было много раненых.

Боец пояснил:

- Опасность - в основном птички. Работали очень жестко. Страшно было. Много «трехсотых». Но - зашли, взяли, закрепились.

Вокруг поселка полно открытых участков местности. А в лесополосах - все меньше листвы.

Но в итоге нашему штурму это не помешало.

Военный эксперт Анатолий Матвейчев указывает:

- Освобождение Общего свидетельствует: на данном участке фронта мы продвинулись на 8 км в западном направлении. И любое продвижение такого рода позволяет нашим войскам не только развивать охват группировки ВСУ, остающейся в районе Орехова, но и приближаться к областному центру.

Минобороны отмечает:

- Орехов противник не контролирует. Большая часть города - за нашими войсками. Остальное - серая зона.

К Запорожью идем не только с запада, но и с юга...