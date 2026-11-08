Фейк фейком вышибают

Скриншот с сайта «Лапша Медиа».

Успехи не на передовой, а в интернете - эту тактику давно используют на Украине. Центры информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) каждый день кричат об успехах ВСУ в сетях, но на деле они оказываются выдумкой. «КП» разоблачает очередные украинские фейки.

Фейк. Украинские дроны «положили» интернет в России. О массовом сбое их каналы начали писать после недавних террористических атак на дата-центры «Яндекса» и Сбербанка в России. Конечно, не без злорадства.

НА САМОМ ДЕЛЕ

Да, проблемы были - пользователи жаловались на «Мэйл.ру», «Озон», «Самокат», ВКонтакте… Но это были единичные случаи, и в течение суток такие комментарии закончились - все приложения и сервисы заработали в обычном режиме.

Немало спекуляций публиковалось по поводу функционирования приложения «Сбера». Людей даже пугали потерей доступа к сбережениям после налета БПЛА на Центр обработки данных в Балакове. Но системы организации, по словам первого заместителя правления банка Александра Ведяхина, во время атаки не задеты. Все сервисы доступны.

Армия РФ отвечает сполна. На днях полностью уничтожен крупнейший в Киеве центр, принадлежавший «Дата групп».

Фейк. В России появится аналог территориальных центров комплектования (ТЦК). В телеграм-каналах распространили «сенсацию» о том, что военную полицию РФ наделят полномочиями, аналогичными тем, что есть у ТЦК на Украине. То есть правоохранители будут «паковать» мужчин прямо на улицах и отправлять их на фронт.

НА САМОМ ДЕЛЕ

Такие выводы провокаторы сделали из проекта указа Президента России о поправках в общевойсковые уставы и Устав военной полиции.

В реальности изменения направлены на более эффективную борьбу с преступлениями в военной сфере. Например, поправки облегчат поиск военнослужащих, уклоняющихся от своих обязанностей, или тех, кто покинул место службы, ушел в самоволку. Искать и задерживать всех подряд никто не планирует.

У ТЦК же перечень полномочий иной: остановить любого и проверить, не военнообязанный ли он; разыскивать мужчин призывного возраста; задерживать гражданских с целью доставки в военкомат… Речь буквально об «отлове». И простые украинцы, кстати, стараются с этим бороться: в соцсетях множество историй о том, как они «воюют» с сотрудниками «центров комплектований».

Фейк. Украинские паблики распространили в Сети снимок подбитого российского бомбардировщика Ту-22М3. Якобы это доказательство успешной операции ВСУ в нашем тылу.

НА САМОМ ДЕЛЕ

Фотография - грубая подделка. Ее сделали с помощью нейросетей, что доказывает проверка распространяемых кадров. Но и без этого легко разоблачить фальшивку: самолет будто «парит» над землей, а киль завален влево; крылья разложены, как бывает только на взлете или в полете на малых скоростях - но никак не на стоянке, да и наискосок судно там располагаться не может; кабина не закрыта чехлом, хотя на стоянке должно быть так; обломки на земле представляют какую-то бесформенную массу. Отдельный момент - люди получились слишком маленькие в сравнении с гигантским судном - нейросеть явно не учла реальные пропорции. Поля и лес выглядят искусственно и как будто после схода снежного покрова весной либо поздней осенью.

По всей видимости, за основу фейка взят снимок бомбардировщика, маневрирующего в полете.