Рубль бьет без промаха

Леонид Горнин поздравил военных финансистов со 108-летием службы. Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

За боеспособностью армии стоят не только труд военных, современные технологии и надежное вооружение. Свою роль играет и точная организация финансовой работы: необходимо рассчитать потребности войск, своевременно заключить контракты и добиться того, чтобы бюджетные средства приносили максимальную пользу.

22 октября, в День финансово-экономической службы Вооруженных сил России, Минобороны объявило о внедрении трехэтапной системы финансового планирования. Она позволяет точнее соотносить потребности армии с возможностями бюджета и находить средства на приоритетные закупки.

БЮДЖЕТ ПОД ЗАДАЧИ АРМИИ

В основе новой финансовой системы - трехэтапный цикл планирования. На первом этапе специалисты определяют, сколько средств требуется Вооруженным силам для выполнения задач, поставленных Генштабом. При этом просчитывают два сценария: в пределах утвержденного финансирования и исходя из потребностей. Затем расчеты превращаются в основу для подготовки проекта федерального бюджета. Завершающий этап - согласование планов с объемом средств, предусмотренных в главном финансовом документе страны.

Такая последовательность помогает заранее соотнести планы с имеющимися ресурсами и определить, какие направления требуют первоочередного внимания. За расчетами стоит конкретная цель - обеспечить выполнение задач, поставленных перед армией России.

- С учетом указанных подходов сформирован сбалансированный оборонный бюджет на 2026 - 2028 годы, который позволяет обеспечить выполнение поставленных Верховным главнокомандующим перед Вооруженными силами задач, - отметили в Минобороны.

РЕЗЕРВЫ НА ВООРУЖЕНИЕ

Один из главных результатов проведенной работы - возможность выделить дополнительные средства на закупку наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники. В условиях СВО особенно важно, чтобы финансовые решения учитывали реальные потребности войск.

- Нам удалось мобилизовать необходимые финансовые ресурсы за счет внутренних источников перераспределения, которые позволили дополнительно закупить наиболее востребованные образцы вооружения, прежде всего БПЛА, средств ПВО и ПРО, ударные средства поражения, - сообщили в оборонном ведомстве.

Дополнительные средства удалось высвободить и за счет пересмотра механизма ценообразования по госконтрактам. С декабря 2025 года Минобороны переводит контрактные цены из лимитных в ориентировочные или фиксированные. Это помогло создать финансовый резерв для закупки вооружения, военной и специальной техники.

НА СВЯЗИ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ

Изменения коснулись и самой структуры финансовой службы Вооруженных сил. Центральные финансово-экономические органы Минобороны перестроили, объединив их в Главное управление военного бюджета. При этом на местах с начала СВО численность специалистов финансово-экономических органов увеличили.

Сформированная единая вертикаль управления повысила согласованность работы финансистов и упростила решение вопросов, возникающих в войсках.

За этой работой стоит не менее важная задача, чем точное планирование бюджета: боец должен понимать, на какую поддержку имеет право, и своевременно получать положенное ему по закону. Забота о людях, которые выполняют задачи по защите страны, остается важной частью работы военного ведомства.

- Благодаря ответственности, соблюдению закона военные финансисты продолжают на высоком уровне выполнять возложенные на них обязанности, - подчеркнул первый заместитель министра обороны РФ Леонид Горнин.