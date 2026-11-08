От УАЗа до «Кракена»: как вся страна кует победу в тылу

Священники не только поддерживают бойцов духовно, но и лично доставляют гуманитарные грузы. Военный отдел Крымской митрополии

Пока на передовой идут тяжелые бои, за линией фронта развернулось масштабное народное движение. Миллионы граждан, волонтеров и предпринимателей со всей страны объединяют усилия, отправляя бойцам новейшее снаряжение, технику и тепло из дома.

БРОНЯ, ШИНЫ И ГЛУШИЛКИ НА МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ

В Туве Народный фронт совместно с правительством республики отправил осенний гуманитарный конвой весом 55 тонн. В него вошли 11 автомобилей, более 60 генераторов, свыше 180 маскировочных сетей, газовые плиты, медикаменты, средства защиты и детские письма.

В Ростове-на-Дону ОНФ при поддержке Минпромторга передал 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии четыре стационарных комплекса РЭБ «Кракен» стоимостью более 35 миллионов рублей.

В Уфе Народный фронт и местные предприниматели направили военнослужащим генераторы, портативные электростанции, детекторы дронов, радиостанции, квадрокоптеры с тепловизорами, квадроциклы, питбайки и автомобильные шины.

Для 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты в рамках акции «Все для победы!» приобрели технику и оборудование на 14,5 миллиона рублей - три автомобиля УАЗ - «Патриот» и два «Комби», четыре квадроцикла, восемь дизельных генераторов, беспилотники, ноутбуки, ретрансляторы и другое имущество.

- Победа куется не только армией, но и всеми тыловиками. История России показывает: когда вся страна, собрав кулак, помогает фронту - тогда победа всегда за нами, - уверен представитель ОНФ, народный артист России Дмитрий Певцов.

ТЕПЛО ИЗ ТЫЛА

К поддержке бойцов подключаются люди разных поколений. 80-летние крымчанки Зоя Николаевна и София Николаевна покупают необходимые вещи, шьют, собирают продукты и готовят гуманитарные посылки.

К помощи присоединяются и дети: школьники пишут письма бойцам, а детские сады собирают для госпиталей выпечку, сладости и предметы первой необходимости.

Свой вклад в помощь бойцам вносят православные епархии и приходы. Военные священники Симферопольской и Крымской епархии посещают подразделения и госпитали, проводят молебны и поддерживают военнослужащих беседами. Вместе с духовной поддержкой они доставляют и гуманитарные грузы. Так, храмы Ялтинского благочиния передали на передовую автомобиль УАЗ «буханка», а приходы собрали материалы для обустройства укрытий, продукты и средства защиты.

Севастопольская волонтерская группа «Помогать легко» передала военнослужащим продукты и медикаменты, топливо и объявила сбор теплых вещей и оборудования для обогрева.

В числе срочных потребностей - тепловые пушки для обогрева блиндажей и сушки одежды, теплые спальники и бушлаты, термобелье всех размеров, носки и стельки, в том числе самогреющие, утепленные берцы, шапки и балаклавы из флиса или шерсти.

- В холодных и сырых укрытиях теплая одежда и возможность высушить вещи - не мелочь, а повседневная необходимость. Поэтому пытаемся собрать необходимое до наступления сильных морозов, - объясняют волонтеры.

ВКЛАД КАЖДОГО

Помощь фронту поддерживают и через муниципальные благотворительные программы. В Москве участники проекта «Миллион призов» направили более 200 миллионов рублей на поддержку военнослужащих и гуманитарную помощь жителям новых и приграничных регионов. Один балл, который горожане получают за участие в городских электронных проектах, равен одному рублю.

За крупными поставками стоят тысячи конкретных действий и людей. У каждого свой способ помочь, но всех объединяет одно желание - поддержать бойцов и приблизить победу.