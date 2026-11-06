На Дальний Восток на метро? Легко!

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

По Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена теперь курсирует тематический поезд «Дальневосточный экспресс». У каждого вагона - свой цвет и своя тема: история, природа, туризм, преференциальные режимы и промышленность Дальнего Востока. Из экспозиции пассажиры узнают об образовании и карьерных возможностях в регионе, о волонтёрстве и перспективных проектах: от мастер-планов 25 дальневосточных городов до модернизации образовательной инфраструктуры и развития науки и технологий.

Поезд вышел на линию в рамках юбилейного фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока в Москве». Программу познавательных мероприятий для москвичей и гостей столицы организовали при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».

Как отметил в приветственном слове заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Олег Кожемяко, запуск «Дальневосточного экспресса» стал доброй традицией фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока в Москве». Пассажиры смогут познакомиться с природными достопримечательностями, ключевыми проектами, уникальной культурой и традициями народов Дальнего Востока, а также узнать о новых возможностях, созданных в макрорегионе.

Фото предоставлено пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ)

- Запускаем «Дальневосточный экспресс» в девятый раз, - отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. - Поезд посвящен тому, что создано за десятилетие больших перемен: новым университетам и предприятиям, технологиям, возможностям для жизни, работы, учёбы и путешествий. Развитие Дальнего Востока объявлено Президентом России приоритетом на весь XXI век. И сегодня миллионы москвичей и гостей города могут увидеть, как преобразился макрорегион. Желаю пассажирам приятных поездок и интересного знакомства с Дальним Востоком. Надеюсь, для многих оно станет началом настоящего путешествия, чтобы увидеть этот удивительный край своими глазами и открыть его для себя.

Новый состав будет курсировать в течение полугода. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пассажиры смогут познакомиться с историей Дальневосточного федерального округа. Большое внимание уделено первопроходцам, которые открыли новые территории. Например, можно узнать об экспедиции Степана Крашенинникова, который четыре года путешествовал по Камчатке. За это время он собрал обширные данные о полуострове, изучая гейзеры и вулканы и записывая предания местных жителей. А еще в одном из вагонов поезда объясняется, почему Берингов пролив мог получить имя Семена Дежнева.

Отдельная часть экспозиции рассказывает об уникальной природе региона. Пассажиры изучат обитателей шести морей и двух океанов, которые омывают Дальний Восток. Например, узнают, что гренландские киты могут жить до 200 лет, а также выяснят, сколько весят сивучи — самые крупные представители семейства ушастых тюленей.

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Любители путешествий смогут открыть для себя новые туристические направления. Среди них — хребет Черского на Колыме, озеро в кратере вулкана Горелого и скала Алханайские Ворота.

В тематическом поезде также можно узнать о людях, которые живут, учатся и работают на Дальнем Востоке. Пассажиры познакомятся с историями логистов, механиков, геодезистов, работников атомной отрасли, водолазов, выпускников программы «Муравьев-Амурский 2030» и представителей других профессий. Отдельные материалы посвящены студентам дальневосточных университетов, волонтерам, участникам программы «Гектар» и победителям конкурса «Дальний Восток — земля приключений». Один из его участников преодолел на каяке 500 километров по Охотскому морю, чтобы увидеть китов.

Особую атмосферу создают изображения на полу вагонов. Благодаря необычному оформлению пассажиры смогут почувствовать себя среди китов в океане, в компании ездовых собак на Камчатке или в окружении звезд над космодромом Восточный.