Любовь к Родине начинается с семьи

Самой важной ценностью в жизни Марина и Павел Поляковы из Брянской области называют крепкую семью и любовь друг к другу. Фонд «Защитники Отечества»

Рекордное количество заявок, почти 12 тысяч, собрал Всероссийский конкурс «Семья года - 2026». Лауреатами года стали 89 пар - по одной от каждого региона. В отдельной номинации «Семья защитника Отечества» участвовали 79 семей, 18 из которых победили.

- Эта номинация посвящена семьям, которые, несмотря на испытания, находят в себе силы поддерживать друг друга и окружающих. Ветераны СВО продолжают служить обществу, реализуют социально значимые инициативы, участвуют в волонтерском и патриотическом движении. А родные разделяют их стремления и помогают во всех начинаниях, - сказала статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Церемонию вручения наград семьям с ней разделила Людмила Болилая, первая женщина, удостоенная звания Героя России за подвиги в зоне СВО.

«ЧТОБЫ ДЕТИ РОСЛИ ПАТРИОТАМИ»

Девиз Аслана и Зульфии Жашуевых из Нальчика: «Один за всех и все за одного». Фонд «Защитники Отечества»

Девиз Аслана и Зульфии Жашуевых из Нальчика: «Один за всех и все за одного». Вместе они шесть лет. Супруги знают, как важно ценить каждый момент, проведенный с близкими.

- Мы воспитываем двоих сыновей: одному скоро исполнится год, а другому - пять лет. Всей семьей часто посещаем значимые места в истории страны и родного региона, чтобы дети выросли патриотами. Рассказываем им о подвигах дедов, прадедов, старший сын каждый раз говорит: «Папа, я хочу быть похожим на них и тоже всем помогать», - говорит Аслан Жашуев.

Такое же желание когда-то повлияло и на выбор профессии Аслана: он окончил медицинский колледж «Призвание». Когда началась СВО, он вместе с эвакуационной группой оказывал помощь раненым товарищам. За три с половиной года удостоен трех наград - ордена Мужества, медалей «За отвагу» и «За спасение погибавших».

После демобилизации из-за ранения он стал наставником для студентов в родном колледже, а также регулярно проводит «Разговоры о важном» в школах, техникумах и вузах.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ - ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ

Самым главным в своей жизни супруги Поляковы из Брянской области называют крепкую семью и взаимную любовь. Павел более десяти лет служит по контракту, награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени. Марина тоже служила в воинской части, а сейчас работает с молодежью в районной администрации и занимается волонтерством в Дубровском приюте для несовершеннолетних.

Своим детям родители прививают преданность Родине, уважение к другим людям и стремление к самосовершенствованию.

На церемонию награждения в Государственный Кремлевский дворец Павел Поляков приехать не смог - находится на службе, но мысленно, конечно же, он рядом с женой и детьми.

ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЮТСЯ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ

В семье Василия и Александры Васильевых любовь к Родине начинается с уважения друг к другу, а мужество, верность долгу и забота о близких передаются от поколения к поколению.

Александра Васильева из села Бердигестях Рес-публики Саха (Якутия) не понаслышке знает, что такое быть женой военнослужащего и многодетной матерью. Василия она полюбила за внутренний стержень, крепкий характер, надежность и готовность всегда первым прийти на помощь. Он дважды подписывал контракт с добровольческим отрядом «Боотур» и вернулся с медалью «За отвагу», орденом «За доблесть» II степени и другими боевыми наградами.

Родители воспитывают детей на своем примере, прививают уважение к старшим, верность Родине, любовь к труду и спорту.

- Учим детей быть самостоятельными, не бояться трудностей, опираться на опыт и знания, добиваться всего своим трудом, как это делаем мы, - делятся родители.