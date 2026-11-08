Ваше дело правое

Мирная жизнь бросает защитникам новые, зачастую более трудные вызовы, чем выполнение своего долга перед Родиной. И бороться им в этом случае приходится не с врагом, а с бюрократической машиной. Вопросы оформления выплат по ранению, получения льгот, выделения земельных участков или восстановления документов требуют не только времени, но и глубокого знания законодательства. Чтобы ветераны и их семьи в одиночку не боролись с нескончаемыми бумажными потоками, по всей стране работают филиалы государственного фонда «Защитники Отечества», где квалифицированная правовая поддержка оказывается бесплатно.
Бесплатная профессиональная помощь предоставляется по 21 случаю, предусмотренному законодательством. Среди них: оформление льгот, социальных гарантий и компенсаций, признание безвестно отсутствующим либо объявление умершим, обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц. В зависимости от того, с какой проблемой приходит посетитель, с ним работают специалисты одного из ведомств, сотрудничающих с фондом Ассоциации юристов России, Минюста РФ, Федеральной нотариальной палаты, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и других.
Они помогают участникам специальной военной операции и их семьям разобраться в порядке оформления льгот и социальных гарантий, защитить права, получить статус ветерана боевых действий и решить вопросы, связанные с медико-социальной экспертизой.
Получить юридическую консультацию ветеран или члены его семьи могут разными способами. Во-первых, позвонить по телефону горячей линии фонда 117 (доб. 1). Во-вторых, подать первичную заявку в специальном разделе фонда «Защитники Отечества» на портале «Госуслуги». И наконец напрямую прийти в региональный филиал по месту жительства или фактического пребывания.
Перед обращением необходимо собрать базовый пакет документов (оригиналы или четкие копии): паспорт гражданина РФ, удостоверение ветерана боевых действий или справка об участии в СВО, документы, подтверждающие проблему (отказы ведомств, выписки из приказов, медицинские документы, справки о ранении, военно-следственные материалы). Это поможет максимально ускорить решение проблемы и по возможности обойтись одним посещением.
Руководители региональных филиалов фонда подчеркивают, как важно для семей защитников приходить со своими вопросами именно к специалистам фонда. Это позволит решить проблему быстро и эффективно.
- Семьи участников специальной военной операции часто обращаются к юристам общей юрисдикции, которые не владеют законодательством в области оказания помощи и поддержки семьям участников специальной военной операции. Поэтому мы предлагаем: приходите в филиал фонда, к нотариусам, к юристам, которые работают в государственном юридическом бюро и которые профессионально окажут помощь на бесплатной основе. У нас ветераны СВО получают реальную защиту своих прав, - отметила Светлана Никитина, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Владимирской области.
Бойцы подчеркивают, что фонд помогает решать конкретные жизненные задачи: от восстановления утерянных на фронте документов и справок о ранениях до урегулирования вопросов с банками и кредитной историей, что позволяет им быстрее адаптироваться к мирной жизни.
- После возвращения домой я обратился в региональный филиал фонда «Защитники Отечества» по вопросам выплат. Социальный координатор помогла собрать пакет документов и направить заявление в пункт отбора на военную службу. Также она подготовила запрос в воинскую часть, чтобы материалы моего личного дела и удостоверение ветерана боевых действий передали в военный комиссариат. В результате я получил все необходимые документы, положенные выплаты и меры поддержки. Соцкоординатор помогла мне и с юридическими, и с медицинскими вопросами. Для нас, ветеранов, такая поддержка очень важна, - рассказал ветеран СВО из Республики Татарстан Расил Миннекаев.