Ваше дело правое

В филиалах фонда «Защитники Отечества» ветераны могут получить квалифицированную правовую поддержку бесплатно. Фонд «Защитники Отечества»

Мирная жизнь бросает защитникам новые, зачастую более трудные вызовы, чем выполнение своего долга перед Родиной. И бороться им в этом случае приходится не с врагом, а с бюрократической машиной. Вопросы оформления выплат по ранению, получения льгот, выделения земельных участков или восстановления документов требуют не только времени, но и глубокого знания законодательства. Чтобы ветераны и их семьи в одиночку не боролись с нескончаемыми бумажными потоками, по всей стране работают филиалы государственного фонда «Защитники Отечества», где квалифицированная правовая поддержка оказывается бесплатно.

ОТ ЛЬГОТ ДО ЭКСПЕРТИЗЫ

Бесплатная профессиональная помощь предоставляется по 21 случаю, предусмотренному законодательством. Среди них: оформление льгот, социальных гарантий и компенсаций, признание безвестно отсутствующим либо объявление умершим, обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц. В зависимости от того, с какой проблемой приходит посетитель, с ним работают специалисты одного из ведомств, сотрудничающих с фондом Ассоциации юристов России, Минюста РФ, Федеральной нотариальной палаты, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и других.

Они помогают участникам специальной военной операции и их семьям разобраться в порядке оформления льгот и социальных гарантий, защитить права, получить статус ветерана боевых действий и решить вопросы, связанные с медико-социальной экспертизой.

Получить юридическую консультацию ветеран или члены его семьи могут разными способами. Во-первых, позвонить по телефону горячей линии фонда 117 (доб. 1). Во-вторых, подать первичную заявку в специальном разделе фонда «Защитники Отечества» на портале «Госуслуги». И наконец напрямую прийти в региональный филиал по месту жительства или фактического пребывания.

Перед обращением необходимо собрать базовый пакет документов (оригиналы или четкие копии): паспорт гражданина РФ, удостоверение ветерана боевых действий или справка об участии в СВО, документы, подтверждающие проблему (отказы ведомств, выписки из приказов, медицинские документы, справки о ранении, военно-следственные материалы). Это поможет максимально ускорить решение проблемы и по возможности обойтись одним посещением.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО, ЭФФЕКТИВНО, БЕСПЛАТНО

Руководители региональных филиалов фонда подчеркивают, как важно для семей защитников приходить со своими вопросами именно к специалистам фонда. Это позволит решить проблему быстро и эффективно.

- Семьи участников специальной военной операции часто обращаются к юристам общей юрисдикции, которые не владеют законодательством в области оказания помощи и поддержки семьям участников специальной военной операции. Поэтому мы предлагаем: приходите в филиал фонда, к нотариусам, к юристам, которые работают в государственном юридическом бюро и которые профессионально окажут помощь на бесплатной основе. У нас ветераны СВО получают реальную защиту своих прав, - отметила Светлана Никитина, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Владимирской области.

Бойцы подчеркивают, что фонд помогает решать конкретные жизненные задачи: от восстановления утерянных на фронте документов и справок о ранениях до урегулирования вопросов с банками и кредитной историей, что позволяет им быстрее адаптироваться к мирной жизни.

- После возвращения домой я обратился в региональный филиал фонда «Защитники Отечества» по вопросам выплат. Социальный координатор помогла собрать пакет документов и направить заявление в пункт отбора на военную службу. Также она подготовила запрос в воинскую часть, чтобы материалы моего личного дела и удостоверение ветерана боевых действий передали в военный комиссариат. В результате я получил все необходимые документы, положенные выплаты и меры поддержки. Соцкоординатор помогла мне и с юридическими, и с медицинскими вопросами. Для нас, ветеранов, такая поддержка очень важна, - рассказал ветеран СВО из Республики Татарстан Расил Миннекаев.