Пресняков-старший и Сергей Минаев сыграли в футбол на фестивале «Арт-футбол 2026»

Звезды встретились на футбольном поле Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В первый день фестиваля «Арт-футбол 2026» отгремел футбольный турнир с участием 16 артистических команд из разных регионов России. По его итогам команда артистов «Старко» включила в состав лучших игроков турнира для участия в гала-матче с «Героями Олимпа».

В состав команды «Герои Олимпа» вошли советские и российские олимпийские чемпионы разных лет, представляющие различные виды спорта.

Владимир Пресняков старший Фото: Михаил ФРОЛОВ.

За команду «Старко» вместе с Владимиром Пресняковым-старшим, Михаилом Муромовым, Сергеем Минаевым, Александром Алешкиным, Павлом Ивановым, Григорием Гладковым, Иваном Викуловым, Михаилом Гребенщиковым, Андреем Лефлером и Юрием Давыдовым сыграли лучшие игроки турнира, а также друзья и партнеры мероприятия.

Михаил Муромов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

— Матч стал славной традицией! — сказал в приветственном слове спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе. — Знаете, я смотрю на наших олимпийских чемпионов и думаю: если вдруг сейчас в Сокольниках погаснет свет, то от блеска их золотых медалей будет светло. И мы все надеемся, что футбол сегодня будет светлым, ярким, замечательным. Я не знаю, кто станет победителем, но это не самое важное. Я буду болеть за Владимира Петровича Преснякова, потому что он идёт на рекорд, который Криштиану Роналду и не снился. Буду болеть, естественно, и за моих любимых Елену Слесаренко и Таню Лебедеву, ведь они — главное украшение «Героев Олимпа». В общем, дорогие мужчины, берегите женщин в сегодняшнем матче!

Михаил Муромов и Григорий Гладков Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Спортсмены и артисты продемонстрировали динамичную игру.

В итоге гала-матч завершился вничью со счётом 5:5.

Сергей Минаев Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фестиваль «Арт-футбол 2026» был приурочен к 35-летию команды «Старко», которое отмечается в этом году. Однако юбилейные торжества на этом отнюдь не заканчиваются: 7 ноября звёздная команда продолжит празднование большим концертом в Государственном Кремлёвском дворце.