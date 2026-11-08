Новые командиры территорий

Дипломы об окончании обучения в образовательной программе «Угольные города России» получили 38 ветеранов СВО. Фонд «Защитники Отечества»

Многие участники специальной военной операции, вернувшись домой, выбирают для себя новую - уже мирную - миссию: возрождать и развивать стратегические территории России. При поддержке фонда «Защитники Отечества» их включают в управленческие команды от регионов для обучения по образовательной программе «Угольные города России» на площадке Школы управления Сколково. Ее цель - изменить облик российских территорий, экономика которых исторически связана с угледобычей.

ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ

В начале октября выпускникам программы, среди которых 38 ветеранов СВО, вручили дипломы об окончании обучения. Участники представляли 51 шахтерский город из 12 регионов страны - от Горняка в Донецкой Народной Республике до Нерюнгри в Республике Саха.

- Этот проект объединил управленческие команды для решения важной государственной задачи - создания условий для устойчивого развития шахтерских городов, - отметила председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. - Участники программы на протяжении пяти модулей разрабатывали решения, направленные на создание рабочих мест, привлечение инвестиций и повышение качества жизни людей. Для фонда особенно значимо, что в составе команд работали ветераны специальной военной операции. Участие в такой масштабной программе - это возможность для них применить знания, профессиональный и жизненный опыт и внести вклад в развитие родных городов и регионов.

Образовательный интенсив объемом 400 академических часов состоял из пяти модулей. Главной особенностью программы стала ее практическая направленность: управленцы изучали теорию и разрабатывали конкретные решения развития своих городов.

Защиты проектов, проходившие с мая по октябрь, показали разнообразие подходов к обновлению шахтерских территорий.

ОТ СЛОВ - К ДЕЛУ

Николай Попов из города Зверево Ростовской области работает дежурным сварщиком на поверхности обогатительной фабрики. Вместе с ветераном-шахтером в команде от донского региона были министр экономического развития Ростовской области, первый заместитель регионального министра промышленности и энергетики, глава города Зверево, представители АО «Шахтоуправление Обуховское», в которой трудится Николай.

Прошли образовательный курс сразу трое участников краевой кадровой программы «Сибирский характер» Андрей Боярко, Александр Сломинский и Кирилл Воробьев из Красноярского края. Примечательно, что двое из них уже назначены на муниципальные должности: Андрей Боярко стал руководителем юридического отдела администрации Назаровского округа, а Александр Сломинский - руководителем Холмогорского территориального подразделения. Теперь герои напрямую могут вносить свой вклад в развитие родных городов.

ВПЕРЕДИ - КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА

В финале обучения управленческие команды представили десятилетние программы развития городов. Особое внимание авторы уделили созданию рабочих мест в неугольных отраслях и повышению эффективности действующих производств. Впереди у местных администраций кропотливая работа по привлечению инвестиций и запуску важных проектов.

Главные герои фильма - ветераны СВО, которые после возвращения домой нашли призвание в фермерстве и помогают развивать малую родину.