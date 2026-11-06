Билайн развивает 5G в аэропортах по России

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Билайн обеспечивает работу сети пятого поколения в крупнейших аэропортах страны. 5G* доступен пассажирам в Шереметьево и Домодедово в Москве, Пулково в Санкт-Петербурге, а также в аэропорту Барнаула.

Аэропорт — место, где связь особенно важна. Пассажиры проверяют статус рейса, открывают посадочные талоны, общаются с близкими, работают в ожидании вылета и делятся впечатлениями о поездке. В терминалах одновременно может находиться большое количество людей, поэтому мобильная сеть должна быть готова к высокой нагрузке.

5G расширяет возможности мобильного интернета благодаря высокой скорости передачи данных, низкой задержке и увеличенной пропускной способности сети. Пассажиры могут быстрее загружать и отправлять файлы, пользоваться онлайн-сервисами, смотреть видео и оставаться на связи в поездке. Фактические параметры соединения зависят от зоны покрытия, устройства и условий использования. Для доступа к 5G необходим смартфон с поддержкой технологии и нахождение в зоне её действия.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Аэропорты — сложные объекты с высокой концентрацией пользователей и интенсивным потреблением мобильного трафика. Здесь особенно важны пропускная способность сети и её готовность к одновременной работе большого числа устройств. Развитие 5G позволяет нам расширять возможности мобильной инфраструктуры и создавать основу для новых цифровых сценариев. При этом главный ориентир для нас — практическая польза технологии для клиента».

Билайн продолжает развивать мобильную инфраструктуру в местах с высокой концентрацией пользователей. Компания учитывает особенности таких локаций и потребности клиентов, чтобы расширять возможности мобильного интернета для работы, общения и повседневных задач — в том числе во время путешествий.

*5G — пятое поколение мобильной связи.

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