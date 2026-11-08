Уроки дает земля

Главные герои фильма - ветераны СВО, которые после возвращения домой нашли призвание в фермерстве и помогают развивать малую родину.

«МАНИФЕСТ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Главными героями фильма стали ветераны СВО, которые после возвращения к мирной жизни нашли призвание в фермерстве и своим трудом помогают развивать малую родину. Для многих из них путь в аграрный бизнес начался с обучения в федеральном образовательном проекте «Школа фермера», а дальше каждый выбрал свое направление деятельности.

- В процессе работы мы поняли, что это манифест созидательной деятельности. Люди, прошедшие серьезные испытания, говорят о вещах, которые нужны всем остальным, - поделился режиссер ленты - военный корреспондент Первого канала Олег Грознецкий.

До СВО герой фильма Роман Гомыляев был городским жителем. Но после ранения и реабилитации они с женой купили землю на берегу реки и переехали в деревню.

- Супруга у меня из фермерской семьи, она предложила завести немного птицы - кур, уток. Потом все закрутилось: завезли барана, корову, появились козы. Местные жители и горожане видели хозяйство, интересовались продукцией - мы начали понемногу продавать, - рассказал Роман.

В 2024 году фонд «Защитники Отечества» помог ему пройти обучение в «Школе фермера». Роман защитил проект по разведению племенных овец и коз и получил грант в 300 тысяч рублей. Сейчас у защитника два бизнес-плана по агротуризму: гостевые домики, контактный зоопарк и экскурсии для школьников, которым покажут, как устроено село.

Главные герои фильма - ветераны СВО, которые после возвращения домой нашли призвание в фермерстве и помогают развивать малую родину.

УВЕРЕННО СТРОИТЬ АГРОБИЗНЕС

Премьера фильма состоялась на встрече заместителя министра обороны РФ, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой с ветеранами СВО - выпускниками «Школа фермера».

- Уже более 1000 защитников из 83 регионов России прошли обучение в «Школе фермера» благодаря совместной работе Минсельхоза РФ и Государственного фонда «Защитники Отечества». Участники освоили различные направления сельского хозяйства - от растениеводства и животноводства до агротуризма и цифровых технологий, применяемых в отрасли, - сказала Анна Цивилева.

Интерес к аграрному направлению неуклонно растет. В октябре к обучению присоединились 540 ветеранов СВО и членов их семей - это рекордный набор за все время работы «Школы фермера». Сегодня им доступно больше 50 специальностей в сельскохозяйственном секторе.

- Мы зачисляем наших героев вне конкурсного отбора. «Школа фермера» помогает ветеранам СВО получить новую профессию, вернуться к мирной жизни и уверенно строить агробизнес. И результат говорит сам за себя: 70% всех выпускников начинают свое дело на селе, - отметил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Перед просмотром фильма Анне Цивилевой вручили экземпляр книги «Свои в полях» - сборника историй ветеранов, которые нашли новое призвание на родной земле, с практическими рекомендациями для начинающих фермеров.

По сути, он дополняет фильм и рассказывает истории о людях, их чувствах и переживаниях, о том, как сохранить веру в себя, надежду на будущее, и о том, что даже после самых тяжелых испытаний человек может найти новое призвание.

Поддержать ветеранов в их становлении на мирном трудовом поприще призваны специалисты фонда «Защитники Отечества». Региональные филиалы уже проводят профориентацию прямо в госпиталях: ведь когда у человека есть понятное будущее, у него появляется и желание учиться.