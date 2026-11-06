Татьяна Михалкова адресовала свой пост не только Юрию Николаева, годовщина смерти которого была 4 ноября, но и Элеоноре Николаевой Фото: Соцсети.

В годовщину смерти телеведущего, диктора советского ЦТ Юрия Николаева жена режиссера Никиты Михалкова – Татьяна Михалкова – сделала трогательный пост.

«Годовщина памяти Юры и Ляли Николаевых, они жили и работали вместе. Светлая память», - написала Татьяна Михалкова на своей страничке в соцсети и опубликовала целую подборку фотографий Юрия Николаева с женой Элеонорой.

Они прожили в браке полвека. Их в прямом смысле разлучила смерть Юрия Николаева 4 ноября 2025 года. Но ненадолго. Элеонора Александровна скончалась минувшим летом. Муж был главным мужчиной её жизни, она влюбилась в Николаева в 15 лет. Он был на три года старше и дружил с её братом. Почти 10 лет она ждала, когда красивый, пользовавшийся успехом у женщин Николаев обратит на неё внимание. За это время он успел жениться, развестись, у него было много романов. Но Элеонора всё-таки дождалась. В 1975 году они поженились.

Нельзя сказать, что это был беспроблемный брак. Николаев был известен на всю страну как ведущий музыкальной программы «Утренняя почта», одной из самых популярных передач советского телевидения. Он вел «Голубые огоньки», «Песню года», «Спокойной ночи, малыши!»… Его знал весь Советский Союз. У него было много поклонниц. И он их вниманием не пренебрегал, кроме того, у него были серьезные проблемы с алкоголем. Элеонора этого как будто бы не замечала. Она его любила, прощала и была предана всю жизнь.

Татьяна Михалкова вспомнила Юрия и Элеонору Николаевых Фото: Соцсети.

Юрий Николаев дружил с Никитой Михалковым, у них были общие интересы: охота, теннис, автомобили… Ходили друг к другу в гости. Разумеется, их жены были хорошо знакомы. Можно сказать, дружили семьями. Вот почему Татьяна Михалкова адресовала свой пост не только Юрию Николаева, годовщина смерти которого была 4 ноября, но и Элеоноре Николаевой. «Спасибо за такую красивую дружбу. Юрочка и Ляли тоже очень любили вашу семью! Фотографий и воспоминаний столько, что хватило бы на несколько жизней!», - пишут ей в комментариях пользователи соцсетей/

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