Чип и рубль спешат на помощь

Россия после долгих лет импортозависимости вошла в число стран, производящих и чипы, и оборудование. Фото: Narumon Bowonkitwanchai/Getty Images.

Экономический прорыв

Такой маленький, но такой нужный. Это про микрочип, который используется почти во всех технических устройствах. При этом в последние годы речь идет о наноструктурах, когда на одном миллиметре площади платы размещаются миллионы транзисторов. Россия после долгих лет импортозависимости вошла в число стран, производящих и чипы, и оборудование. Работы еще много, но первые успехи и даже прорывы уже есть. О них сейчас и расскажем.

Производство на триллионы

Коротко о последних цифрах. Их недавно озвучили на 12-м российском форуме «Микроэлектроника», который прошел в «Сириусе». Многие участники отметили важное отличие от предыдущих встреч. Теперь на стендах было больше реальных изделий, а не макетов и презентаций. То есть отрасль по-настоящему перешла от теории к практике. И находится в шаге от масштабного серийного производства.

- Правительство пересмотрело подходы к управлению сектором, консолидируя усилия и ресурсы для сбалансированного роста наших компетенций в этой наукоемкой сфере. Отдельное внимание уделяется тому, чтобы перспективные разработки быстрее проходили весь путь - от лаборатории до серийного выпуска. Хорошие результаты этих мер уже есть. Продуктовый портфель значительно расширен и на данный момент включает порядка 39 тысяч российских решений. Объем производства компьютеров, электронных и оптических изделий по итогам прошлого года оценивается на уровне более 4 трлн рублей. Это на 20% выше показателей предыдущего периода. И в текущем году такая положительная динамика сохраняется, - заявил во вступительном слове премьер-министр Михаил Мишустин.

Причем новые предприятия создаются по всей стране, реализуются значимые проекты строительства заводов по изготовлению фотоэлектронных преобразователей и СВЧ-компонентов, без которых не обходится ни одна современная система связи или навигации.

- За последние пять лет объем производства отечественной радиоэлектроники почти удвоился, а число позиций в реестре увеличилось в 10 раз. За этими цифрами стоит расширение российского предложения - от электронных компонентов до сложных модулей и программно-аппаратных комплексов. Важно, чтобы этот рост укреплял технологический суверенитет отрасли. Для этого ведется более 100 разработок в области оборудования, материалов и специальной химии, а также средств автоматизированного проектирования. И многие решения уже воплощаются на практике, - дополнил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Более того. По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, наша продукция востребована не только внутри страны, но и за рубежом. Объем российского экспорта радио-электронной продукции по итогам первого полугодия 2026 года составил почти $2,9 млрд. Рост объемов продолжается.

Объединенная микроэлектронная компания

Для тех, кто далек от технологий, надо сразу провести небольшой ликбез. В частности, чем микроэлектроника отличается от электронной промышленности.

Микроэлектроника - это область, которая создает сами «мозги» и «клетки» электроники: транзисторы, интегральные схемы, чипы, процессоры, память. К примеру, чип в смартфоне, который считает и хранит данные, - это продукт микроэлектроники.

Электронное машиностроение - это отрасль, которая делает станки и оборудование, на которых условные чипы можно было бы производить. То есть друг без друга эти две сферы не могут. А еще есть много других химических процессов и материалов, важных для развития отрасли.

Как и в любой сложной сфере, нюансов тут много - и каждый из них очень важен для производства качественной продукции. Поэтому в правительстве и решают задачу технологического суверенитета в комплексе. К примеру, до конца этого года должна появиться Объединенная микро-электронная компания, в чьи задачи и войдет развитие этой очень важной в нынешних условиях сферы.

Предполагается, что на развитие ОМК власти до 2030 года направят более триллиона рублей. Из них 750 млрд - из бюджета, а 250 млрд вложит Сбербанк. Деньги пойдут на подготовку кадров, развитие инфраструктуры (химия, материалы, оборудование) и создание микроэлектронного производства полного цикла. Но из будущего давайте вернемся в настоящее…

Микрочип используется почти во всех технических устройствах. Фото: sinology/Getty Images.

«Железо» требует фабрик

Есть еще два важных понятия, которые нужно разделить, - софт и хард. Первое - это программное обеспечение. В его разработке мы всегда были сильны. Второе - «железо», которое мы обычно закупали у других. Но после 2022 года ситуация заметно поменялась. И многие эксперты по праву называют это прорывом.

- «Железо» требует фабрик, оборудования, материалов и десятилетий накопленных технологий. Но Минпромторг не даст соврать - доля российских производителей на рынке радиоэлектроники выросла с 12% в 2020 году до 60% с лишним в 2025-м.

Один нюанс - большая часть этого роста пришлась на сборку конечных изделий и на госзаказ, а не на сами микросхемы как рыночный продукт, - говорит Вячеслав Воронов, заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» МТУСИ, кандидат технических наук, доцент.

По его словам, из очевидных успехов можно выделить несколько:

1. Контрактное производство и сборка: появилось много новых линий монтажа печатных плат, на которых делают серверы, телеком-оборудование и компьютеры;

2. Телеком: в регулируемых закупках доля отечественного телекоммуникационного оборудования уже превышает 70%;

3. Оборона, космос, энергетика и промышленная автоматика: здесь своя электроника стала нормой;

4. Впервые за долгое время появилось собственное технологическое оборудование для производства чипов: в первую очередь это литограф на 350 нанометров (нм), созданный в Зеленограде.

«Этот путь наконец начат»

По мнению экспертов, противопоставлять микроэлектронику и электромаш бессмысленно: это звенья одной цепочки. Надо развивать отрасль комплексно.

- Без своих чипов нет суверенной электроники, а без своего оборудования любая фабрика зависит от поставок станков, запчастей, расходников и сервиса из-за рубежа, и ее можно остановить. Но вдолгую, фундаментом служат именно оборудование и материалы. Это самый непростой участок, его сложнее всего обойти в условиях санкций (как мы уже понимаем) и дольше всего создавать, - говорит Вячеслав Воронов.

По его словам, сегодня у нас лучше получается проектирование микросхем. Российские дизайн-центры умеют разрабатывать процессоры и контроллеры достаточно высокого уровня.

- Слабое место заключается в том, что произвести их на современных нормах внутри страны пока негде, и значительная часть выпуска идет на зарубежных, в основном азиатских, фабриках. С оборудованием мы находимся в самом начале пути, после развала СССР, и этот путь наконец начат, - говорит Воронов.

Литограф на 350 нм, разработанный Зеленоградским нанотехнологическим центром вместе с белорусским «Планаром» (который занимался этими разработками еще при СССР), уже готовится к серии: первую установку заказчик должен получить в конце 2026 года. Опытный образец на 130 нм был показан этим летом, серийные поставки обещают с 2027 года. По оценке самих разработчиков, их установки на 40 - 60% дешевле зарубежных аналогов. По словам экспертов, это реальный прогресс: несколько лет назад такого оборудования в стране не было вовсе.

- С точки зрения стратегического развития российской микроэлектроники и ее потребителей, важно создавать собственное оборудование для производства микрочипов. Это создаст базу для роста и числа производителей, и качества их продукции. Насыщение рынка российскими электронными компонентами - вопрос следующего этапа, и он пройдет довольно быстро. Потому что спрос понятный. Причем речь тогда может идти как о внутреннем рынке, так и об экспорте. В противном случае мы получаем отдельные производства, а не сформированную отрасль, и это довольно хрупкая конструкция, - считает Сергей Мелешкин, генеральный директор Малоярославецкого приборного завода (МПЗ, входит в ГК «СОЦИУМ»).

Дружба и кооперация важны

С одной стороны, делать то, что лучше получается делать у других, не имеет особого смысла. Проще закупить эту продукцию за рубежом. С другой стороны, в условиях санкций такая стратегия может обойтись еще дороже. Поэтому в отдельных приоритетных сферах у нас есть собственные разработки, а в других мы полагаемся на дружественные страны.

- Лучше всего замещение идет там, где есть гарантированный заказчик: оборонка, на которую приходится больше 40% рынка компонентов, критическая инфраструктура, госсектор. Хуже всего дела обстоят в массовой гражданской электронике, где все решает цена: при малых тиражах российский чип выходит существенно (в разы) дороже китайского. Отдельная проблема - так называемая псевдолокализация, когда импортные компоненты выдаются за отечественные. Она серьезно искажает статистику и отнимает рынок у честных отечественных производителей, - сетует Вячеслав Воронов.

Кроме того, по его словам, важно поддерживать не только конечных производителей, но и «невидимые» звенья технологической цепочки: химию и материалы, системы автоматизированного проектирования, испытательные центры. И наверняка стоит выстраивать кооперацию с дружественными странами, как это уже сделано с Белоруссией по литографии: ни одна страна мира, даже США или Китай, не делает всю цепочку микроэлектроники в одиночку.

Оправданна ли гонка за нанометрами

Лидеры рынка микроэлектроники конкурируют между собой по степени плотности размещения транзисторов. Это дает возможность увеличивать ресурсы гаджетов. Именно за счет этого «умнеют» наши смартфоны. В них удается вместить все больше памяти и производительности. При этом гонка за очень большой плотностью размещения хоть и важна, но не должна становиться для нас самоцелью. Главное - чтобы российская продукция была надежной. А размер - дело наживное, считают эксперты.

- Гонка за самыми малыми нанометрами не универсальна. Для промышленной автоматики, датчиков и части силовой электроники востребованы и зрелые технологические процессы. Передовые нормы важнее там, где критичны плотность вычислений и энергопотребление. Стратегически разумно сначала обеспечить повторяемое качество и необходимые объемы производства в доступных сегментах, - дополняет Анна Овсянникова, доцент кафедры математики и анализа данных факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при Правительстве РФ.

- Подавляющее большинство микросхем в мире, а это силовая электроника, микроконтроллеры, датчики, автомобильная и промышленная электроника, делается на зрелых нормах от 28 до 350 нм и выше. Для автомобиля, станка, энергосети или военной техники 3 нм не нужны, а нужны им надежность и гарантия поставок. Собственное производство на этих нормах закрывает основную часть потребностей экономики и уже дает технологический суверенитет, - считает Вячеслав Воронов.

Но успокаиваться на этом, по его словам, нельзя. Процессоры для серверов, смартфонов и особенно для искусственного интеллекта требуют передовых норм, и здесь отставание означает зависимость в самых чувствительных и перспективных отраслях. Поэтому правильная стратегия - сначала надежно освоить зрелые нормы, а затем последовательно двигаться вниз. Ориентир, заявленный в отраслевых планах Минпромторга, - 28 нм к 2030 году.

Взгляд в будущее

Деньги в отрасль идут: есть льготы, субсидии, приоритет при госзакупках, балльная система локализации. Создается ОМК, которая будет консолидировать процессы развития во всех приоритетных направлениях. Но для дальнейшего развития необходимо решить несколько важных моментов.

- На мой личный взгляд, не хватает трех вещей. Первое - долгосрочного и предсказуемого спроса: производителю чипов нужны заказы на пять-семь лет, а не на год. Второе - защиты от псевдолокализации и разумного выравнивания условий с импортом, например, через технологический сбор с разными ставками для своей и ввозной продукции (посмотрим, как введенный недавно сбор будет работать). Третье - кадров.

По данным того же Минпромторга, дефицит специалистов в микроэлектронике по итогам 2025 года составил больше 5 тысяч человек, и он растет: острее всего не хватает монтажников радиоэлектронной аппаратуры, инженеров-технологов и конструкторов, - перечисляет Вячеслав Воронов.

- Мы остаемся зависимыми от компонентной базы зарубежных поставщиков - просто меняется география этих поставок. И важно, что решить эту задачу силами отдельных предприятий невозможно. Ни один бизнес самостоятельно ее не потянет. Нужна государственная программа развития, причем речь не просто о поддержке отдельных производителей, а фактически о создании целой отрасли с полным производственным циклом - от изготовления необходимых материалов до выпуска оборудования. И, конечно, нельзя забывать о подготовке кадров. Без специалистов, способных обеспечить работу такой отрасли, ничего не получится, - подытоживает Сергей Мелешкин.

ИТОГО

Развитие микроэлектроники и электронной промышленности в России можно описать через противоречивые тренды. С одной стороны, фиксируются рост в отдельных сегментах и масштабные планы по технологическому суверенитету. С другой, отрасль сталкивается с системными вызовами, такими как недостаточный спрос, зависимость от импорта и проблемы финансирования.

Тем не менее движение вперед есть. Отставание от передовых стран понемногу сокращается. Но в таких высокотехнологичных сферах важно не останавливаться и постоянно повышать собственные компетенции. Иначе технологического суверенитета не добиться. Ну и следующий важный вызов - коммерциализация технологий, наращивание экспорта и выход на потребительский рынок гаджетов.