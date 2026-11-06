От первой разминки до космической тренировки: в штаб-квартире Роскосмоса наградили победителя конкурса «Спорт – просто космос»

Фото: АНО «Национальные приоритеты»

Главный приз, за который боролись более 500 человек, – тренировка в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звёздном городке вместе с действующим космонавтом.

Победителем конкурса стал Сергей Лавренов – человек, который смог преодолеть тяжелые испытания и вернуться к активным занятиям спустя полтора года после серьезной автомобильной аварии. За плечами Сергея – шесть операций, остеомиелит и долгий период восстановления, 90% которого он провел в горизонтальном положении. Несмотря на трудности, он не отказался от своей цели и продолжил заниматься спортом, доказав, что настоящая победа начинается с преодоления самого себя.

Программа дня началась в Москве, в Национальном космическом центре имени Первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Здесь Сергей Лавренов с семьей и гости мероприятия встретились с Министром спорта, председателем Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым, генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым и заместителем генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам Сергеем Крикалевым, увидели космические экспонаты и познакомились с работой Объединенного отраслевого информационного центра, из которого будет осуществляться управление будущей Российской орбитальной станцией. В мероприятии также приняли участие Победительница этапа Кубка Мира по скелетону, многократная чемпионка России, участница зимних Олимпийских игр Ольга Денщикова, Бронзовый призер Игр XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио по прыжкам в воду Александр Бондарь, Олимпийский чемпион по хоккею Богдан Киселевич, Олимпийский чемпион по волейболу, бронзовый призер Олимпийских игр Тарас Хтей и Семикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы по синхронному плаванию, Заслуженный мастер спорта России Александр Мальцев.

Затем участники отправились в Звёздный городок, где сначала космонавт Роскосмоса Олег Платонов рассказал гостям об инфраструктуре Центра и тренировочных комплексах, на которых готовятся будущие экипажи. После этого в зале с центрифугой – одним из самых известных космических тренажеров – состоялась тренировка под руководством тренера Центра подготовки. Вместе с победителем в ней приняли участие прославленные спортсмены, Сергей Бойцов, российский парашютист, совершивший прыжок из стратосферы, а также блогеры и лидеры мнения. Участники выполнили упражнения и смогли оценить, какой уровень физической подготовки необходим космонавтам для работы в экстремальных условиях.

Хорошая физическая форма – одно из обязательных условий профессии космонавта. Кандидаты в отряд космонавтов Роскосмоса проходят отбор и длительный цикл тренировок, готовясь к перегрузкам, работе в скафандрах и выполнению задач в условиях, максимально приближенных к космическому полету. На орбите космонавты продолжают регулярно заниматься по индивидуальным программам.

На конкурс поступили тысячи заявок со всей страны. Участники выполняли упражнения из программы подготовки кандидатов в космонавты. Главный приз — поездка в Центр подготовки имени Ю.А. Гагарина и тренировка с действующим космонавтом и олимпийскими чемпионами. Спорт и космос объединяет стремление к новым достижениям. Россия была среди основателей современного олимпийского движения, а наши соотечественники открыли человечеству дорогу в космос. Благодарю Роскосмос за проведение “Спорт – просто космос”», – отметил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Конкурс «Спорт – просто космос» проходил с 15 июня по 12 июля и был призван показать, как тесно связаны спорт и космос. Участники публиковали в социальных сетях видео со своими спортивными достижениями: выполняли упражнения из перечня нормативов для кандидатов в космонавты – бег, подтягивания, прыжок в длину с места, наклон вперед и плавание – или демонстрировали любую другую физическую активность.

«Космос и работа космонавтов — это всегда преодоление себя и высочайшая степень подготовки. Эти качества созвучны духу большого спорта. Поэтому, когда Министерство спорта и АНО „Национальные приоритеты“ выступили с инициативой совместного проекта, мы поддержали ее и запустили конкурс „Спорт — просто космос“. Для Роскосмоса важно, что в разных форматах мы популяризируем ракетно-космическую отрасль России», — подчеркнул генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Конкурс был приурочен к важным для отрасли датам: в 2026 году отечественная космонавтика отмечает 65-летие первого полета человека в космос, а Роскосмос объявил пятый открытый набор в отряд космонавтов. Эти события стали дополнительным поводом напомнить, что космос – это не только технологии и достижения, но и люди, чья профессия требует высокой физической подготовки, дисциплины и постоянной работы над собой.

Конкурс стал частью коммуникационной кампании государственной программы «Спорт России» «Глаза боятся – руки делают», направленной на мотивацию россиян к регулярным занятиям спортом.

Первый шаг в космос может начинаться с простой разминки. Не каждый станет космонавтом, но путь к любой большой цели начинается одинаково – с решения попробовать, сделать первое упражнение и продолжить. Чтобы начать заниматься спортом, не нужно ждать подходящего момента: достаточно выйти на площадку возле дома, прийти в бассейн, спортивный зал или секцию.