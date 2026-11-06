Власти Иркутской области опровергли сообщения о срыве договоренностей по строительству межвузовского кампуса

В Иркутске приступают к созданию межвузовского кампуса. Фото: irkobl.ru

В Сети появились публикации о том, что Иркутск остался без межвузовского кампуса. Сообщается, что проект не получил административной поддержки – такие посты появились в некоторых телеграм-каналах. При этом эмоциональные негодования не подкреплялись никакими доказательствами. «Комсомольская правда» разбиралась, что на самом деле ждет проект кампуса.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В постах уверялось, проект потерпел фиаско и не получил необходимой административной поддержки, а значит регион останется без инвестиций, новых рабочих мест, современных условий обучения и дополнительных возможностей удержать молодежь.

На самом деле эта информация не соответствует действительности. Представители власти четко дали понять, что работа продолжается в плановом режиме, а регион сделал большой шаг вперед.

Правительство России официально одобрило заявку Иркутской области. Проект успешно преодолел конкурсный отбор Министерства науки и высшего образования РФ. Из 32 заявок, поданных различными регионами страны, победителями стали 19, и Приангарье уверенно вошло в это число. Кампус включен в федеральный проект по созданию сети современных кампусов в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети», что гарантирует ему особое внимание и финансирование.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подробно озвучил детали и назвал стратегических партнеров:

«Экосистема кампуса объединит три вуза региона – ИРНИТУ, ИГУ и БГУ. Якорными индустриальными партнерами еще на стадии подготовки заявки выступили Эн+ и РУСАЛ, также к проекту присоединится компания «Сервис ТехноПром». В числе потенциальных партнеров и другие крупные промышленные компании Приангарья. Благодарю всю команду под руководством зампредседателя Правительства региона Натальи Игоревны Дикусаровой за работу над проектом. Они приложили все усилия, чтобы в Иркутске, который неслучайно называют студенческим городом, появилось пространство, где будут созданы все условия для подготовки будущих специалистов, необходимых экономике региона».

По словам Игоря Кобзева, создание кампуса позволит сделать регион интеллектуальной столицей Сибири:

«Потенциал кампуса, который позволит сделать Иркутскую область интеллектуальной столицей Сибири, мы неоднократно обсуждали с основателем компаний Эн+ и РУСАЛ Олегом Владимировичем Дерипаска. Напомню, сеть современных кампусов создается в России по поручению Владимира Владимировича Путина. Благодаря национальному проекту «Молодёжь и дети» к 2036 году в стране должно появиться не менее 40 студенческих городков».

Общая стоимость проекта оценивается примерно в 13 млрд. рублей. Эти инвестиции кардинально изменят образовательный ландшафт. Под строительство выделен участок площадью 4,7 гектара в районе студгородка ИРНИТУ. На площади более 50 тысяч квадратных метров возведут целую сеть современных зданий. Студенческая гостиница-общежитие сможет принять 1270 человек. Учебно-лабораторный корпус, просторный спортивный комплекс и современный научно-исследовательский технопарк создадут идеальную среду для учебы, науки и спорта. Научно-исследовательский технопарк позволит студентам заниматься реальными разработками, связывая теорию с нуждами промышленности.

Старт разработки проектно-сметной документации запланирован на начало 2027 года.