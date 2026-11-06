Дмитрий Чернышенко: Участие в проекте по созданию кампусов мирового уровня – хороший стимул для субъектов, но и дополнительная ответственность

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В нём приняли участие первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Ломакин, заместитель Министра науки и высшего образования Айрат Гатиятов, заместитель Министра просвещения Андрей Николаев, ректор МГТУ «СТАНКИН» Борис Падалкин, губернаторы регионов.

«В рамках нацпроекта „Молодёжь и дети“ в России идёт создание целого созвездия современных университетских кампусов. По поручению Президента Владимира Путина к 2036 году их должно быть не менее 40. Недавно были отобраны 19 новых участников. Теперь укомплектована полная команда. Поздравляю регионы, университеты и консорциумы! Участие в проекте – хороший стимул для субъектов, но и дополнительная ответственность. При создании студгородков важно взять правильный ритм, учитывать опыт участников предыдущих отборов и ориентироваться на продуктовый подход. Работа кампусов должна соответствовать стратегии развития самих субъектов, их кадровой и научно-технической потребности», – заявил Дмитрий Чернышенко.

На совещании обсудили ход создания кампусов 1, 2 и 3 «волн» отбора. Вице-премьер подчеркнул важность соблюдения сроков и высоких темпов работ.

«Завершение конкурсного отбора 19 новых кампусных проектов открывает следующий важный этап – их практическую реализацию. Особое внимание мы уделяем качеству строительства, инженерным и технологическим решениям, которые должны учитывать потребности образования и науки. Минобрнауки России совместно с Минстроем России и ППК «Единый заказчик» будет сопровождать каждый проект на всех этапах: от подготовки строительной площадки до ввода объектов в эксплуатацию. Наша задача – создать не просто новые университетские корпуса, а современную научно-образовательную инфраструктуру, которая станет основой для подготовки специалистов, научных разработок и технологического развития регионов», – отметил заместитель Министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов.

В этом году полностью завершено строительство кампуса в Новосибирске, уже состоялось торжественное открытие научно-исследовательского и учебно-научного центра вместе с открытием «СКИФ».

В строящемся кампусе «Интеллектуальное пространство будущего «Кампус Кантиана» в г. Калининграде в эксплуатацию введены 6 из 8 объектов: многофункциональный центр, общая аудитория с библиотекой, общежития, учебный корпус «Институт высоких технологий» и учебный корпус «Биомед». Завершаются строительно-монтажные работы учебного корпуса «Высшая школа философии и социальных наук» и конференц-комплекса.

В ходе совещания принято решение приурочить открытие кампуса к 80-летию основания БФУ им. И. Канта в конце апреля. Вице-премьер поддержал предложение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.

«Мы идём по плану, готовность объекта составляет 94%. В принципе, уже в декабре мы действительно можем всё открыть. Но с учётом того, что в этом году у нас 80-летие Калининградской области, а в следующем году 80 лет исполнится университету, предлагаем торжественное открытие кампуса провести в апреле, в день рождения вуза», – Алексей Беспрозванных.

В проект кампуса МГТУ «СТАНКИН» входит 5 объектов. Из них 2 находятся в стадии строительно-монтажных работ: торжественный запуск работ состоялся в конце августа с участием Дмитрия Чернышенко и мэра Москвы Сергея Собянина. Еще 3 объекта – физкультурно-оздоровительный комплекс, военный учебный центр и 1 очередь общежития – в стадии проектирования.

Ещё одним вопросом повестки стало создание передовых общеобразовательных организаций. Работа над проектом ведётся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» (федеральный проект «Передовые общеобразовательные организации»). По поручению Президента Владимира Путина до 2030 года в 12 субъектах Российской Федерации планируется создать не менее 12 передовых школ, внедряющих современные образовательные технологии и методики обучения.

Строительство объектов уже ведётся в Нижегородской, Псковской и Рязанской областях.

«В городе Бор Нижегородской области мы строим ведущую школу на 800 учебных мест с тремя общежитиями для проживания более 600 учащихся. Учебное заведение - одно из двенадцати, которые строят по поручению Президента в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Школа получит научно-технологическую направленность. Здесь появятся современные лаборатории и мастерские, а образовательный процесс будет строиться на принципах индивидуального подхода и всесторонней поддержки талантов каждого ребенка. По сути, мы создаем пространство, где передовые методики и лучшие практики обучения становятся основой образовательного процесса, ориентированного на подготовку инженеров, исследователей и специалистов будущего», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.