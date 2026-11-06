Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, как Кремль оценивает итоги встречи в Белом доме, которую провела Мелания Трамп… И - перспективу расширения подобных локальных гуманитарных инициатив, подобных перемирию в Алешках?

- Саму встречу, конечно же, мы оцениваем позитивно, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в пятницу, 6 ноября, на вопросы журналистов. - Действительно, Мелания Трамп и ее команда приложили немало усилий для проведения гуманитарной операции в Алешках.

Песков заявил, что РФ не поступали идеи от Европы по гарантиям безопасности Спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ещё не доложил Владимиру Путину о результатах своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Работали они вместе с омбудсменами двух стран. С нашей стороны Яна Лантратова большую работу проделала, что было отмечено, собственно, Меланией Трамп.

Поэтому, конечно, это очень позитивная встреча. И главное, что сохраняется позитивный настрой и готовность дальше продолжать такую гуманитарную работу.

- Встреча Дмитриева с Трампом состоялась сразу после мероприятия, которое проводила Мелания Трамп, - спросили также журналисты пресс-секретаря. - Насколько, на ваш взгляд, такие параллельные каналы - гуманитарный и прямой политический - дополняют друг друга в текущей ситуации?

- Прекрасно дополняют, - ответил Песков. - Это очень хорошая практика.

Вопрос на ту же тему…

- Встреча Трампа с Дмитриевым, можно какие-то результаты этой встречи узнать? Может быть, уже докладывал Дмитриев о том, о чем говорили?

Ответ:

- Нет, он пока еще не вернулся, - сказал пресс-секретарь, - поэтому пока еще не располагаем детальной информацией.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

- Трамп анонсировал соглашение с Россией, которое будет затрагивать не только украинское урегулирование, но и тему безопасности в Европе в целом. Есть ли какие-то подробности, о каком соглашении идет речь? Может быть, на какой стадии оно находится?

- Нет, никаких подробностей нет.

- В МИД сообщили, что Армения может лишиться права голоса в ОДКБ… Поскольку Ереван уже два года не платит взносы, и это может произойти уже на следующей неделе.

А вчера же Пашинян заявил, что интерес Армении к ОДКБ иссяк.

- Может ли эта ситуация привести к исключению Армении из организации? Какова позиция Кремля по этой ситуации? Какими видятся дальнейшие отношения с Ереваном в сфере безопасности?

- …Вы знаете, что Ереван сейчас де-факто не участвует в работе ОДКБ. Вы слышали официальные заявления Еревана о позиции в отношении целесообразности участия в ОДКБ. Действительно, прописаны определенные шаги в уставных документах, а дальше все будет зависеть от того, какого рода обсуждения состоятся в рамках организации.