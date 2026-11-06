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Общество6 ноября 2026 13:28

На сайте «Комсомольской правды» стартовал спецпроект об участниках СВО, освоивших новые профессии в «Синергии»

Более 80% ветеранов-выпускников находят работу при помощи вуза
Обложка проекта на сайте «Комсомольская правда»

Обложка проекта на сайте «Комсомольская правда»

Университет «Синергия» и медиагруппа «Комсомольская правда» запустили на сайте kp.ru спецпроект «История возвращения. Синергия для СВОих». Это цифровое продолжение одноименной книги, которую вуз выпустил совместно с фондом «Защитники Отечества». В основе проекта — реальные истории участников спецоперации, которые после возвращения с фронта получили новые профессии в Центре переподготовки ветеранов СВО Университета «Синергия» и начали строить карьеру в гражданских сферах.

«Поддержка ветеранов, их социальная и профессиональная адаптация — это не просто вопрос государственной важности. Это моральный долг общества перед теми, кто защищал безопасность страны. Мы видим свою миссию в том, чтобы помочь вернувшимся с фронта найти свое место в мирной жизни через образование и профессию. Продолжим развивать программы, которые дают им реальные инструменты для получения новых навыков и трудоустройства», — сказал президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Первые интервью уже доступны на сайте. Среди героев — многодетная мама и бывшая фронтовая медсестра Анна Клементьева, которая сегодня учится на психиатра; командир мотострелкового отделения Ростислав Павлов, решивший стать равным консультантом и помогать другим бойцам адаптироваться к мирной жизни; медбрат-анестезист Сурмали Алиев, осваивающий создание видеоигр. Каждая история — путь реального человека: от решения отправиться на фронт и военных будней до новых профессиональных высот в мирной жизни.

Центр переподготовки ветеранов СВО университета «Синергия» был открыт вместе с фондом «Защитники Отечества» в декабре 2023 года. Сегодня в Центре обучаются свыше 20 тыс. ветеранов и членов их семей, более тысячи человек уже завершили переподготовку и получили новые гражданские специальности. По данным вуза, более 80% выпускников находят работу при поддержке вуза. Содействуют трудоустройству и крупные компании — «Спецсвязь России», «Лента», «Россети», «Ташир», «Азот», Ассоциация юристов России. Помощь оказывают на всех этапах — от профориентационных тестов до формирования карьерного плана и доступа к вакансиям компаний-партнеров после диплома.

Фото предоставлено Центром переподготовки ветеранов СВО университета «Синергия»

Фото предоставлено Центром переподготовки ветеранов СВО университета «Синергия»