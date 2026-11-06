«Отключить технически легко»: решится ли Маск лишить Украину доступа к Starlink

Американский бизнесмен Илон Маск Фото: REUTERS.

Американский миллиардер Илон Маск может легко отключить спутниковую связь Starlink на всей территории Украины. И сейчас, вероятно, идет подготовка к такому решению. Об этом в беседе с Радио "Комсомольская правда" рассказал разработчик БПЛА, кандидат технических наук Сергей Товкач.

Как известно, накануне Маск объявил об ограничении доступа ВСУ к спутниковой системе. Это случилось после выявления нарушений условий ее использования. По мнению эксперта, технически полностью заблокировать Starlink в любом регионе не составляет труда.

«Отключить Starlink в любом регионе очень легко технически. Достаточно передать самой тарелке, что работа в такой-то зоне заблокирована, и тарелка перестанет там работать и подключаться к спутникам... И, видимо, к этому идет вся подготовка. Зеленский, очевидно, пошел на Трампа, а Маск - это командный игрок», - сказал Товкач.

Товкач также объяснил, каким образом украинским военным удавалось обходить установленные ограничения Starlink. По его словам, для этого использовалась подмена сигналов GPS.

«Кроме определения позиций нужна еще и опорная частота по времени, потому что GPS-спутники содержат высокостабильные атомные часы, и чтобы эти часы не ставить на терминал, они таким образом экономят и используют время, которое приходит со спутников», - пояснил разработчик.

Далее Товкач рассказал, как именно боевики ВСУ вмешивались в работу оборудования и почему, по его мнению, Маск давно знал об этих манипуляциях.

«И украинцы подделывали эти сигналы: на плате микросхемки перерезали дорожки и в разрыв ставили своего жучка, который подделывал информацию, которая идет от штатного GPS-приемника.... Чуть-чуть подделывали координаты, чтобы позволять Старлинку глубже заходить на запретную территорию. На нашу территорию», - добавил эксперт.

Напомним, недавно Илон Маск заявил, что ВСУ нарушили условия использования Starlink, применяя спутниковую связь для наступательных ударов дронами. Бизнесмен подтвердил, что эту лазейку закрыли. При этом Маск признал, что Starlink остается одним из главных средств связи украинской армии.