Названы профессии, в которых проще всего найти вакансию без опыта работы

Наиболее высокая доля вакансий без требований к стажу отмечена у продавцов-консультантов и кассиров Фото: Михаил ФРОЛОВ.

55% вакансий для рабочего и массового персонала не содержат требований к опыту работы. То есть устроиться на них может практически любой желающий. Такие данные были получены аналитиками платформы hh.ru.

В то же время эксперты отмечают, что в отдельных профессиях доля вакансий, на которые работодатели готовы принимать людей без опыта работы, различается более чем в 30 раз: от 89,6% у продавцов-консультантов и кассиров до 2,9% у сварщиков. При этом вакансии без требований к стажу распространены не только в торговле и обслуживании.

Наиболее высокая доля вакансий без требований к стажу отмечена у продавцов-консультантов и кассиров (89,6%), официантов, барменов и бариста (64,5%). Более половины вакансий без требований к опыту также приходится на поваров, пекарей и кондитеров (56,5%), а также операторов производственных линий (56,2%).

В других рабочих специальностях преобладают предложения для кандидатов с опытом. Так, стаж от одного до трет указан в 71% вакансий водителей и экспедиторов, 75,3% — слесарей и сантехников, 80,8% — электромонтажников и электромонтеров и 81,8% — сварщиков.

Когда опыт не важен

HR-эксперт, карьерный консультант, профориентолог Галина Бобкова назвала в разговоре с журналистом KP.RU основные причины, почему большинство вакансий для массового персонала (продавцы, кассиры, официанты, бармены, повара, пекари) не содержат требований по опыту работы. Первая причина - это достаточно легкий вход на эти позиции. Даже если человек не обладает нужными навыками, его легко обучить на рабочем месте. Чего не скажешь, например, про многие рабочие профессии. Во-вторых, в этих сферах и профессиях высокая текучка кадров, поэтому работники всегда нужны, особенно в розничной торговле и ресторанном бизнесе.

- Люди уходят, потому что в этих сегментах при довольно низкой зарплате высокие нагрузки: и в рознице, и в ресторанном бизнесе работа предполагает общение с людьми; практически весь рабочий день проходит на ногах; продавцам и барменам нередко нужно поднимать и переносить тяжелые упаковки с товаром. Далеко не всем подходит и график работы. Мало того, что нужно работать по 12 часов, в том числе в выходные и праздничные дни, так еще нередко сотрудника вынуждают выходить на работу не в свою смену, если возникла такая необходимость, - пояснила Галина Бобкова.

Неофициальное трудоустройство, несвоевременные выплаты зарплаты и несоблюдение процедур увольнения – обычная практика в общепите Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Она также отметила, что в торговле и общепите немало стрессовых факторов – материальная ответственность, риски краж, агрессивное и неадекватное поведение покупателей. Плюс сюда стоит добавить нередкое нарушение трудового законодательства. По данным Роструда, в торговле и сфере услуг они встречаются чаще всего.

- Неофициальное трудоустройство, несвоевременные выплаты зарплаты и несоблюдение процедур увольнения – обычная практика в ритейле и общепите, особенно в небольших организациях. В них же распространены штрафы сотрудников.

Кроме того, для этих категорий персонала часто не выстроены и непонятны карьерные перспективы, - говорит Галина Бобкова.

В чем сложности рабочих профессий

По словам эксперта, хотя в последние годы зарплаты «синих воротничков» на производстве и на транспорте сильно выросли, в их работе тоже есть свои минусы:

1) Зачастую плохие условия труда на предприятиях – устаревшее оборудование, грязь в производственных помещениях и пр.

2) Повышенная травмоопасность работы и риск аварий

3) Часто встречающийся ненормированный рабочий день на транспорте и необходимость работать в выходные и праздники у всех категорий «синих воротничков».

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Как получить опыт работы - если везде требуются "работники с опытом"?

Галина Бобкова отмечает, что требование иметь профильный опыт работы сейчас чаще звучит в вакансиях для офисных специалистов. И тут соискателям мешает трудоустроиться не столько отсутствие этого самого опыта, сколько завышенные ожидания по уровню дохода. Особенно этим грешит молодежь, которая считает, что ей сразу после вуза должны платить столько же, сколько специалистам, отработавшим не один год. Если снизить планку требований, открывается немало путей.

А что же делать людям без опыта в тех профессиях, где постоянно требуется опыт работы? Эксперт «КП» дает следующие советы:

1. Существуют вакансии для стажеров, с которых можно начать.

2. Если их крайне мало, как например, сейчас для джуниоров в IT-сфере, тогда нужно искать возможности поучаствовать в IT-проектах на любых условиях, в том числе без оплаты, потому что цель – приобрести опыт и навыки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

3. Кроме того, практика работы над проектами часто бывает при прохождении дополнительного обучения – этим тоже стоит пользоваться.

4. Можно пройти стажировки, которые организуют работодатели. Либо – другой вариант – согласиться на бесплатный пробный период работы в компании.

5. Наконец работодатели, которые не могут платить рыночные зарплаты, нередко снижают требования и бывают готовы рассматривать кандидатов без опыта. Нужно искать такие вакансии, в том числе и через своих знакомых.

- В общем, если задаться целью приобрести опыт, а не устроиться на позицию с хорошей зарплатой, возможности можно найти. В этой связи вспоминаются слова американского предпринимателя, миллиардера Гарольда Дженина: «В деловом мире все выплачивается двумя монетами: наличными или опытом. Возьмите сначала опыт, деньги будут потом, - резюмирует Галина Бобкова.

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