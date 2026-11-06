«Это сумасшедшая игра»: Вячеслав Фетисов прокомментировал отказ сборных пяти стран выходить на лед против России на ЧМ-2027

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Сборные Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Латвии заявили, что откажутся играть с российской командой на чемпионате мира по хоккею 2027 года в Германии, если Международная федерация хоккея (IIHF) допустит ее к турниру. О соответствующих демаршах сообщили представители национальных хоккейных федераций. Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию резко и эмоционально, назвав происходящее «беспределом» и «сумасшедшей игрушкой».

- Безобразие, - возмутился он. - Самое интересное, это же федерация заявляет, хоккеисты сами об этом не говорят. Хотелось бы их тоже послушать, какой у них аргумент, какую безопасность они хотят получить в игре со сборной Российской Федерации. Да, и нам будет не очень комфортно: выходишь на игру, выстраиваешься на синей линии, а с той стороны никого нет. Похлопали клюшками по льду и поехали в раздевалку. Не знаю, какой-то вообще идет даже не беспредел, какая-то сумасшедшая игра, которая вообще не имеет никакого смысла, никаких целей.

По мнению парламентария, заявления федераций противоречат самой природе спорта.

- Есть же, наверное, и правила общие, есть и права человека, спортсмена, права болельщиков, - перечисляет доводы Вячеслав Фетисов. - И, конечно, этот беспредел наносит ущерб самой идее спорта. И мы понимаем, что кому-то сегодня хочется все поставить с ног на голову.

Отвечая на вопрос, не должна ли IIHF применить к отказавшимся командам жесткие санкции вплоть до дисквалификации и перевода в низшие дивизионы, Фетисов указал на универсальность спортивных норм. - Правила у всех одинаковые, иначе бы это был обезьяний футбол, если бы каждая федерация в разных точках планеты играла бы по своим правилам. Есть правила, есть устав федерации, есть правила проведения чемпионата, — отметил он.

При этом депутат Госдумы не исключил, что турнир может состояться и без ряда европейских сборных. Отдельно он остановился на мотивах заявлений, отметив, что истинные причины могут лежать вне спорта.

- Тут интересен сам факт, какой главный аргумент послужил допуском наших к возвращению спортсменов на чемпионат мира, - сказал он. - Мне кажется, там тоже какая-то подоплека есть. Как раз и украинская команда вдруг за 19 лет попала на главное хоккейное событие. И все это в Германии собираются проводить. Такой сценарий дьявольский был задуман, наверное, заранее.