Международная олимпиада по промышленной разработке PROD приглашает к участию школьников со всего мира

В России вновь проведут PROD — международную олимпиаду по промышленной разработке. К участию организаторы приглашают школьников 8–11 классов со всего мира. Задания будут на русском и английском языках. Регистрация продлится до 1 декабря 2026 года.
PROD организуют Т Образование (образовательная платформа Т Банка) и Центральный университет совместно с факультетом компьютерных наук НИУ ВШЭ. В этом году олимпиада вошла в перечень Минпросвещения России.
Все задания Международной олимпиады PROD посвящены промышленной разработке — созданию надежных, масштабируемых и безопасных программных продуктов и технологий. Участникам предстоит решать реальные бизнес задачи от ведущих ИТ компаний. Практикоориентированная олимпиада представляет собой «тест драйв профессии разработчика» — в условиях, приближенных к работе технологических компаний. Участники будут создавать собственные продуктовые решения, которые помогают организациям повышать эффективность и оптимизировать затраты.
В сезоне 2026/2027 фокус олимпиады смещается с отдельных направлений разработки на междисциплинарные навыки. Участники будут работать по единому заданию, которое включает сразу несколько ИТ направлений. Ребятам предстоит одновременно работать над разными проектами с рядом платформ, технологий и языков программирования.
Формат меняется из за эволюции профессии разработчика и требований ИТ рынка. С развитием технологий и ИИ от специалистов ждут не только знания языков программирования, но и фундаментальной базы, способности осваивать новые инструменты и работать на стыке направлений. Так, разработчику могут пригодиться навыки в машинном обучении, а аналитику — умение программировать и автоматизировать процессы. В новом сезоне PROD участники будут решать междисциплинарные задачи — это поможет быстро адаптироваться к новым технологиям.
— В быстро меняющемся мире базовыми навыками востребованного специалиста становятся междисциплинарность, адаптивность и умение быстро осваивать новые навыки. Для ребят это отличная возможность еще до поступления в вуз и старта карьеры сформировать более целостное представление о профессии и получить опыт, который пригодится им независимо от того, какую специализацию они выберут в дальнейшем, — прокомментировал нововведения ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.
Для участия школьникам не нужны углубленные знания программирования — достаточно логики и знания базовой школьной программы по информатике.
— Наша задача в Т Образовании — создавать образовательную среду, в которой интерес школьника к технологиям может перерасти в профессиональные навыки. PROD дает возможность пройти этот путь еще до поступления в университет: поработать над прикладными задачами, получить обратную связь от экспертов индустрии и понять, как создаются реальные ИТ продукты. Так мы помогаем формировать новое поколение разработчиков, которое в будущем будет создавать технологические продукты и развивать российскую ИТ индустрию, — поделился главный технический директор, вице президент Т Банка Игорь Маслов.
Декан факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Иван Аржанцев считает, что олимпиада показывает школьникам, как устроена настоящая разработка. Все задания напоминают, что сильные инженерные решения строятся на фундаментальной основе: математике, логике, алгоритмах и структурах данных.
Олимпиада пройдет в несколько этапов, на каждом из них участников поддержат ведущие преподаватели и эксперты. Старшеклассники смогут изучать учебные материалы от Т Образования и посещать профильные вебинары. Первый отборочный этап проведут с 4 по 7 декабря 2026 года. В январе — еще один, а с 19 февраля по 1 марта 2027 года — индивидуальный тур заключительного этапа. В марте пройдет командный тур заключительного этапа, после которого 16 марта проведут церемонию награждения.
Победители и призеры получат гранты до 90% при поступлении в Центральный университет, упрощенный отбор на стажировку в Т Банк, дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении на программы факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ и других ведущих российских вузов, возможность получить скидку на обучение по совместной программе бакалавриата ФКН НИУ ВШЭ и Центрального университета «Дизайн и разработка информационных продуктов» и брендированные подарки от олимпиады.
В прошлом сезоне на PROD подали более 12 тысяч заявок из 64 стран мира. Победителями и призерами стали 68 школьников из 29 городов России и Беларуси. За три года проведения Международной олимпиады по промышленной разработке PROD 450 ее участников стали студентами Центрального университета. Более ста финалистов прошли или проходят стажировку в Т-Банке, 59 приняли на работу.