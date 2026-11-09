Международная олимпиада по промышленной разработке PROD приглашает к участию школьников со всего мира

Фото: Т-Образование

В России вновь проведут PROD — международную олимпиаду по промышленной разработке. К участию организаторы приглашают школьников 8–11 классов со всего мира. Задания будут на русском и английском языках. Регистрация продлится до 1 декабря 2026 года.

PROD организуют Т Образование (образовательная платформа Т Банка) и Центральный университет совместно с факультетом компьютерных наук НИУ ВШЭ. В этом году олимпиада вошла в перечень Минпросвещения России.

Все задания Международной олимпиады PROD посвящены промышленной разработке — созданию надежных, масштабируемых и безопасных программных продуктов и технологий. Участникам предстоит решать реальные бизнес задачи от ведущих ИТ компаний. Практикоориентированная олимпиада представляет собой «тест драйв профессии разработчика» — в условиях, приближенных к работе технологических компаний. Участники будут создавать собственные продуктовые решения, которые помогают организациям повышать эффективность и оптимизировать затраты.

Фото: Т-Образование

В сезоне 2026/2027 фокус олимпиады смещается с отдельных направлений разработки на междисциплинарные навыки. Участники будут работать по единому заданию, которое включает сразу несколько ИТ направлений. Ребятам предстоит одновременно работать над разными проектами с рядом платформ, технологий и языков программирования.

Формат меняется из за эволюции профессии разработчика и требований ИТ рынка. С развитием технологий и ИИ от специалистов ждут не только знания языков программирования, но и фундаментальной базы, способности осваивать новые инструменты и работать на стыке направлений. Так, разработчику могут пригодиться навыки в машинном обучении, а аналитику — умение программировать и автоматизировать процессы. В новом сезоне PROD участники будут решать междисциплинарные задачи — это поможет быстро адаптироваться к новым технологиям.

— В быстро меняющемся мире базовыми навыками востребованного специалиста становятся междисциплинарность, адаптивность и умение быстро осваивать новые навыки. Для ребят это отличная возможность еще до поступления в вуз и старта карьеры сформировать более целостное представление о профессии и получить опыт, который пригодится им независимо от того, какую специализацию они выберут в дальнейшем, — прокомментировал нововведения ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.

Для участия школьникам не нужны углубленные знания программирования — достаточно логики и знания базовой школьной программы по информатике.

— Наша задача в Т Образовании — создавать образовательную среду, в которой интерес школьника к технологиям может перерасти в профессиональные навыки. PROD дает возможность пройти этот путь еще до поступления в университет: поработать над прикладными задачами, получить обратную связь от экспертов индустрии и понять, как создаются реальные ИТ продукты. Так мы помогаем формировать новое поколение разработчиков, которое в будущем будет создавать технологические продукты и развивать российскую ИТ индустрию, — поделился главный технический директор, вице президент Т Банка Игорь Маслов.

Фото: Т-Образование

Декан факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Иван Аржанцев считает, что олимпиада показывает школьникам, как устроена настоящая разработка. Все задания напоминают, что сильные инженерные решения строятся на фундаментальной основе: математике, логике, алгоритмах и структурах данных.

Олимпиада пройдет в несколько этапов, на каждом из них участников поддержат ведущие преподаватели и эксперты. Старшеклассники смогут изучать учебные материалы от Т Образования и посещать профильные вебинары. Первый отборочный этап проведут с 4 по 7 декабря 2026 года. В январе — еще один, а с 19 февраля по 1 марта 2027 года — индивидуальный тур заключительного этапа. В марте пройдет командный тур заключительного этапа, после которого 16 марта проведут церемонию награждения.

Победители и призеры получат гранты до 90% при поступлении в Центральный университет, упрощенный отбор на стажировку в Т Банк, дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении на программы факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ и других ведущих российских вузов, возможность получить скидку на обучение по совместной программе бакалавриата ФКН НИУ ВШЭ и Центрального университета «Дизайн и разработка информационных продуктов» и брендированные подарки от олимпиады.

В прошлом сезоне на PROD подали более 12 тысяч заявок из 64 стран мира. Победителями и призерами стали 68 школьников из 29 городов России и Беларуси. За три года проведения Международной олимпиады по промышленной разработке PROD 450 ее участников стали студентами Центрального университета. Более ста финалистов прошли или проходят стажировку в Т-Банке, 59 приняли на работу.