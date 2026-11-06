В Центральном парке «Патриот» открылась экспозиция «Честь. Слово. Память» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Центральном парке «Патриот» открылась экспозиция «Честь. Слово. Память». Ее герои - военкоры, которые погибли на Донбассе с 2014-го. А также павшие в ходе СВО.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Выставку организовал благотворительный фонд имени военкора Анны Прокофьевой. 26 марта 2025-го журналист Первого канала погибла на Белгородчине от разрыва мины. Ее оператор Дмитрий Волков был тяжело ранен.

В марте 2025 года Анна Прокофьева погибла на Белгородчине в результате взрыва мины Фото: Первый канал.

Коллега Анны, военкор Дмитрий Кулько, на открытии экспозиции сказал:

- Журналист гибнет потому, почему и солдат - рядом взрывается мина, снаряд, FPV-дрон. Солдат может открыть ответный огонь. А у журналиста в руках лишь камера и микрофон. Надпись «ПРЕССА» не защищает - она как мишень. И многие из тех, кого мы видим на этих фото, погибли из-за прицельных ударов боевиков.

Военкор Дмитрий Кулько Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

И.о. директора «Патриота» Кирилл Сорокин добавил:

- Нам очень хотелось, чтобы выставка стала местом встреч с их родными, близкими, друзьями и коллег — всех, кто их знал и бережно хранит память о них.

Временно исполняющий обязанности директора парка "Патриот" Кирилл Сорокин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Он выразил надежду что с экспозицией познакомятся в других городах страны, чтобы «хранить мечту о победе, и воспитывать чувство любви к нашей Родине».

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

По данным Союза журналистов России, в зоне боевых действий на Донбассе, в Новороссии и приграничье, начиная с 2014 года, погибли четыре десятка сотрудников средств массовой информации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.