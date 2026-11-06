Иван Рыбкин: Ельцин перед операцией на сердце предложил мне возглавить Совбез

1998 г. Президент Ельцин и секретарь Совета Безопасности РФ Иван Рыбкин во время встречи в Кремле. Фото: Сенцов Александр, Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС

Спикер Госдумы первого созыва Иван Рыбкин раскрыл тайну — зачем ездил в Киев, где, будучи кандидатом в президенты России, исчез на 3 дня. Спецкор «КП» увидел, как живет сегодня один из видных политиков 90-х, только что отметивший 80-летний юбилей.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как живет сегодня один из видных политиков 90-х Иван Рыбкин

С чего «Комсомолка» вдруг вспомнила про Ивана Рыбкина? Да потому, что тайна его исчезновения в Киеве до сих пор так и не раскрыта. Важно было услышать версию от него самого. Да и о том, как на самом деле делалась политика в 90-х интересно было узнать от человека, прошедшего путь по самым верхам власти от лидера коммунистов до соратника либералов и олигарха Березовского. Именно БАБ, как считается, мог заманить Рыбкина в Киев, чтоб сделать «сакральной жертвой» ради отмены в России президентских выборов-2004. Эта комбинация тогда сорвалась.

Рыбкин решил жить долго.

Борис Березовский, Иван Рыбкин, Борис Агапов (слева направо). Фото: Малышев Николай/Фотохроника ТАСС

Как любил говорить сам Березовский, «в России выигрывает тот, кто пережил своих врагов». Получается, Иван Петрович Бориса Абрамыча переиграл. Как? Сейчас и спросим.

ЧАСЫ ИДУТ

Кряжистый мужчина на обширном участке чуть южнее элитной Рублевки приваривал рейку к забору. Черный кот косился на сварку.

- Иван Петрович, это вы? — не поверил глазам журналист «КП».

- Вообще-то у меня пять рабочих профессий, - усмехнулся первый спикер Госдумы (созыва 1994 года).

Просторный участок Ивана Рыбкина: внучкам 20 соток, а себе он оставил 17 Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ.

Забор Иван Рыбкин варил прямо по участку Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ.

К Ивану Рыбкину я приехал по случаю его 80-летия.

Бывший председатель парламента, секретарь Совбеза и вице-премьер широким шагом прошел в немаленький дом, махнув рукой: внучкам 20 соток, а мне 17 останется (забор Рыбкин варил прямо по участку).

В доме завел часы. Часов в доме много. Об изменчивом времени мы с ним и поговорили.

Иван Рыбкин завел часы в доме Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ.

«НУ, Я ШАХРАЮ МОЛИТВУ ПРОЧИТАЛ»

Разливая чай с чабрецом по стаканам в подстаканниках с советским гербом (купил у волгоградской проводницы, - признается хозяин дома) Иван Петрович емко описал напряжение в Москве между расстрелом Белого дома, где Верховный Совет противостоял Ельцину в октябре 1993-го, и выборами спикера первой Думы в январе 1994-го.

- Лидировал тогда Жириновский. Нас собрали в Кремле в день подведения итогов выборов. Это тогда известный журналист бросил: Россия, ты одурела!

Иван Петрович разливает чай с чабрецом по стаканам в подстаканниках с советским гербом (купил у волгоградской проводницы, - признается хозяин дома) Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ.

- Кто собрал в Кремле?

- Глава администрации Сергей Филатов сначала собирал руководителей фракций. А потом Михаил Лапшин, глава Аграрной партии, сказал мне: вдвоем пойдем. И вот 6 января 1994-го — под Рождество. Напряжение вроде спало, хотя собравшиеся были по разные стороны баррикад еще в октябре: по одним танки стреляли, а другие были при должностях. И меня Сергей Шахрай подковырнул: вот же коммунисты - такой праздник запрещали! Ты небось и молитв не знаешь? Ну, я ему молитву прочитал, Шахрай был удивлен. А когда в полночь выходили из Кремля через Спасские ворота с Лапшиным, он мне: «Иван Петрович, мы, аграрники, решили тебя выдвигать спикером Думы».

- Сложно тогда избирали?

- Каждый из пяти кандидатов выступил со своей программой. Меня спрашивали, как отношусь к желанию Жириновского «омыть сапоги в Тихом океане»? Я ответил, что это лишь образ. Допытывались, кто виноват в расстреле Белого дома?

- Что ответили?

- Что считаю это вспышкой гражданской войны в сердце России, и мне близка формула Талейрана «В революции не виноват никто. Виноваты все!»

- Почему Жириновский вас поддержал?

- Когда он шел кандидатом в президенты России летом 1991-го, просил нашей поддержки (а я возглавлял фракцию «Коммунисты России») - мы ему не отказали.

И вот я вышел во второй тур с Юрием Власовым, олимпийским чемпионом. А он вышел на трибуну и сказал: я свою кандидатуру не снимаю, но призываю голосовать за Рыбкина.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время выступления на Манежной площади. Фото: Сергей Мамонтов/ИТАР-ТАСС

- Вы же, помнится, с перевесом всего в 1 голос победили?

- У урн стояли главы фракций и строго смотрели, кто как голосует (такая демократия была в 90-х, - авт.). И там бегал один депутат от Марий Эл. Он как-то извернулся - и опустил в урну бюллетень, сказав: это за Рыбкина. Хотя его заставляли по-другому голосовать. И этот один бюллетень все решил.

КОЛОКОЛЬЧИК ЛУЖКОВА

- Та Дума сидела в здании бывшего СЭВ - окнами на сгоревший Белый дом?

- Да, и когда верстали бюджет — в нем деньги на ремонт Белого дома хотели заложить. Я говорю: нет, кто сжег - тот пусть и восстанавливает. Меня фракции поддержали.

Сгоревший Белый дом, 1993 год. Фото: Александр Шогин/ТАСС

- Кто Думу из СЭВа выселил?

- Мэр Лужков. Он торопил — потому что мы с мэрией в одном здании сидели. И тогда как раз Госплан съехал с Охотного ряда. Я Лужкову говорю: как хозяйственный человек, сначала хочу здание посмотреть. Спускаемся в подвал. А там — фекалии по грудь. Река Неглинка из всех труб, куда ее спрятали, вырвалась и затопила все.

- И как вы работали?

- Поставили насосы, чтобы качали в канализацию. А вместо каникул депутаты ремонтировали Думу.

- Это тогда вам Лужков колокольчик подарил?

- Да, вон он в шкафу. Золотистый. Тогда писали: В чей колокольчик будет звонить Рыбкин?

Мэр Юрий Лужков подарил Ивану Петровичу колокольчик Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ.

ОБЕЩАНИЕ ЕЛЬЦИНУ

- Ельцин вас поддержал?

- Поздравил с избранием. А левой рукой из нагрудного карманчика достал корочку и отдал мне. Смотрю - это удостоверение депутата РСФСР от Волгограда. Его у меня отобрал лично Коржаков, когда нас выводили из Белого дома в октябре 1993-го.

- Обещали Ельцину держать парламент под контролем?

- Он спросил, что думаю? Я говорю: мы больше не должны допустить такого. Должны искать согласие. Он: я вас поддерживаю. Давайте друг друга не подставлять. Если у вас другая точка зрения - вы мне говорите, чтоб я знал первым.

- Президент на вас давил?

- Нет. Бывало, мы дерзко поступали. Например с амнистией участников ГКЧП и расстрела Белого дома. Ельцин после этого две недели со мной не разговаривал. По конституции ведь за президентом - помилование, а за Госдумой — амнистия. Но мы же амнистировали всех - и причастных к ГКЧП, и тех, кто стрелял по Белому дому. И не только из танков.

Борис Ельцин и Иван Рыбкин. Фото: Сенцов Александр, Чумичев Александр/ИТАР-ТАСС

СЕРДЦЕ ПРЕЗИДЕНТА

- Вас выдвигали в президенты в 1996-м?

- Ко мне пришли с предложением выдвигаться Борис Немцов, тогда губернатор в Нижнем Новгороде, и Николай Травкин, популярный депутат. Я их спросил: а сами - не хотите? Немцов говорит: ко мне Явлинский приезжал, я его убеждал выдвигаться, а он - меня. Потом он меня к зеркалу подвел: вот что ты там видишь, думаешь, нас изберут? Я им отказал.

- И начали агитировать за Ельцина?

- Да. Ездил, агитировал. А после выборов ко мне подошел офицер: Борис Николаевич хочет вас видеть. Приезжаю в санаторий «Барвиха». Ельцин готовился к операции на сердце. Худющий. И Диме Донскому, его фотографу, говорит: снимай нас. И Дима без конца щелкает. Мне это не очень понравилось. Будто прощальная съемка.

- И что он вам сказал?

- Иван Петрович, я ложусь на операцию. Дело серьезное… Силовики говорят, что вы должны стать секретарем Совбеза и помочь Черномырдину (в то время премьер-министру. - Авт.) удержать страну... Прошу вас незамедлительно принять дела у Лебедя. А с генералом Лебедем у меня были хорошие отношения. Я к нему под псевдонимом летал в Приднестровье, когда там была каша…

- Как он это воспринял?

- Как должное. И я в день своего 50-летия встретился с ним. Посидели, поговорили.

- Выпили?

- Сущую малость. Я у него дела принял.

ЧЕЧЕНСКИЙ РУБЕЖ

Рыбкин в октябре 1996-го стал и Секретарем Совбеза, и полпредом президента по Чечне, где едва завершилась первая контртеррористическая операция. Тогда же всходила звезда олигарха и телемагната Бориса Березовского, который рвался в политику.

- Кто предложил вам Березовского в замы?

- Черномырдин. Сказал: у меня в правительстве зам от крупного капитала Потанин. И тебе надо взять. Ты же сам говорил, что без денег Чечню не поднять. Я засомневался: Березовский-то согласится? Черномырдин: куда он денется?

- Когда брали Березовского в Совбез, у него был вид на жительство в США — вы это не проверяли?

- Проверяли. Я Борису сказал — откажись от бизнеса, раз идешь на госслужбу. А про грин-карту его я услышал уже, когда уходил. Мне об этом не сказал никто. Спецслужбы отвечали: за этими людьми ничего не числится.

- С Березовским в Чечню летали часто?

- Еженедельно. Иногда и дважды в неделю. Там бывали ситуации острейшие.

- Например.

- Секретарь совбеза Чечни Ахмед Закаев* оскорбил министра по делам национальностей России. Я сказал: Ахмед, пока не извинишься, переговоров не будет.

Иван Рыбкин (на первом плане) и бывший кандидат в президенты Чечни Ахмет Закаев. Фото: ТАСС

- Извинился?

- Извинился. И минуты через две пошли переговоры. Мы им сразу сказали: будете много просить, мы обеспечить не сможем. Где мы скажем да — значит, да. Где нет — значит «нет»!

- Получалось?

- Почти всегда. Но в Чечне была жуткая оппозиция тому же Масхадову (тогда президенту республики).

ПОЧЕМУ СНГ?

В марте 1998-го Рыбкин стал вице-премьером.

- Мне звонит Ельцин: могли бы приехать? Срочно. Жду. Приезжаю. По кремлевскому коридору ходит Черномырдин в джемпере, и Юмашев тут же, глава администрации. Спрашиваю: что случилось? Черномырдин: зайдешь — узнаешь. Захожу. Ельцин: разговор неприятный. Я, оказывается, уже полтора года нелигитимный глава СНГ. Хочу назначить вас вице-премьером по делам Содружества. Оставлю за вами самолет, охрану, госдачу для переговоров. И право прямого доклада мне, минуя премьера. Надо за полгода собрать саммит СНГ, чтоб снять с меня этот позорный ярлык - нелегитимный.

- Собрали саммит?

- Да. И за Ельцина там проголосовали единогласно. Но настояли, что нужен исполнительный секретарь. Я подготовил список кандидатур. 11 президентов стран СНГ объездил.

- И кого рекомендовали?

- В последний момент зашел Примаков. Говорит: прошу, включи Фрадкова в список. Работящий человек. Я - хорошо. В списке был и Явлинский. Всего пять кандидатур. Но большинство называли Березовского.

- И как проголосовали? Гладко?

- За Ельцина - да. А когда перешли к назначению секретаря - стали высказываться. Кучма поднялся, Каримов, и кто-то третий — все назвали Березовского.

- А что Ельцин?

- Показывает: минуту. Ушел звонить. И Березовский примчался - одна щека выбрита, другая нет. Растерян. Ельцин говорит: ну что же - я должен согласиться с волей президентов. И все — Березовский проработал в этой должности около года.

- А вы стали крестным его сына — Глеба?

- Да, я его крестный.

- Значит, ваши отношения складывались хорошо?

- Непросто. На телевидении часто говорили «секретарь Совбеза Березовский» - хотя он был замом! Как бы Рыбкина не существует.

- И чем это кончилось?

- Березовский стал лишнего на себя брать. Приходит ко мне: я завтра полечу, если не возражаете, по вопросу Грузия-Абхазия. Я ему: тебе-то зачем туда лезть? Он: просят, вот наша закрытая разработка урегулирования между Абхазией и Грузией… За эту «дипломатию» он и был уволен президентом из Совбеза.

ПРИВЕТ ИЗ ЛОНДОНА

На рубеже веков Рыбкин возглавил Социалистическую партию, а Березовский уехал из страны.

- Но вы продолжали видется?

- Сергей Юшенков (депутат, убитый в 2003-м. - Авт.) набрал номер мобильного - и мне передает. Слышу голос Березовского: давно не виделись, вот Сергей Николаевич собирается ко мне, присоединитесь? Я полетел в Лондон.

- И что в Лондоне?

- Поздоровался с крестником Глебом, повидался с женой Бориса, Еленой. А Березовский с Юшенковым весь день провели в отдельных переговорах. Я присоединился, когда уже улетать надо. Поужинали и улетели. А потом пошли уговоры выдвинуться мне на выборы президента-2004.

- А вы хотели в президенты?

- Я отказывался. Но кроме Юшенкова, там и Игорь Малашенко (медиамагнат, - Авт.) участвовал, и другие. Когда говорят, что компанию спонсировал Березовский - нет, там было человек десять - спонсоров.

- Уговорили вас?

- Уговорили. Но я сказал: свою позицию заявлю - и сниму кандидатуру. Одновременно выдвинули Хакамаду, как запасной вариант…

- Вас зарегистрировали?

- Да, все хотели заработать, потому подписи за кандидатов сдавали пачками. Казалось, можно вздохнуть, но тут начались провокации.

- Какие?

- Мне вдруг предложили встретиться. Вроде бы с Масхадовым.

КИЕВСКИЙ МОРОК

- Где встретится и зачем?

- В Киеве. Якобы, чтобы не терять переговорный процесс с Масхадовым. Хотя у меня уже были нормальные отношения с Кадыровым-старшим. Я помогал ему, как муфтию Чечни, с первым организованным хаджем в святые места.

- И что же с вами случилось в феврале 2004-го в Киеве? Вы кандидат в президенты и вдруг жена заявляет в полицию, что вы исчезли. Никто не может до вас дозвониться.

- Поехал вроде в деловую поездку. Приехал. Жду. Встречи обещанной нет. Вижу, атмосфера вокруг как-то меняется.

- В каком вы были состоянии?

- Меня туманило от переживаний. Были и обеды. И чай пил. Они запросили тайм-аут. Какой-то совет между собой вели...

- А вы не пытались связаться с Москвой?

- Не звонил, не писал. Никому. Чеченская община в Украине была очень влиятельная. Я в этом убедился.

- С кем общались?

- Некоторых собеседников знал — они раньше приезжали из Украины, вопросы решали. Один стал важным украинским чиновником. Погиб в начале СВО. Другой представлял потом президента в Верховной Раде. Но тут отношение ко мне менялось на глазах. И я почувствовал это.

- Что именно?

- В какой-то момент стало как-то мне темно. Как будто зрение подводит. Очки бы мне надо. А вижу уже - охрана приставлена.

- Это в киевской гостинице?

- На частной квартире. Ну, поехали в аптеку. Вещей с собой — маленький дипломатик. Спросил: а есть готовые очки, по моим диоптриям? Подходит сопровождающий. Он был гражданином России, Израиля и Украины. Спрашивает: возвращаемся в квартиру? Я говорю: нет, в аэропорт. Он опешил, а я: насиделся до полного насыщения, чувствую, никакой встречи не будет.

- Это был третий день вашего киевского вояжа?

- Наверное. Купили билет до Москвы. Сели в зале ожидания аэропорта Борисполь, чай попили, самолет подали. Уже посадка заканчивалась, я последний. У трапа микроавтобус резко останавливается и сопровождающая говорит: Иван Петрович, с вами хотят встретиться важные люди.

- А вы?

- Говорю: какими бы важными они не были - вон трап, я лечу в Москву. Она повторяет: очень важные люди...

- По трапу сами поднялись?

- Сам. Сел в бизнес-класс, во второй ряд. Задремал. Вышел в Москве заспанный. А дальше известно. Люди, которые обиделись, в основном со стороны моих спонсоров, залпы в СМИ пустили против меня. Что только не писали.

Рыбкин после этого снял свою кандидатуру с выборов и ушел из большой политики, хотя…

ТИХОЕ ПОДМОСКОВЬЕ

В 2006-м Рыбкину еще предлагали, как он говорит, посты — от правительства до Госдумы. Золотые часы в подарок от спикера Грызлова принял. А предложения - нет.

Писал книги. Стал персональным пенсионером - говорит: на пенсию не жалуюсь. Читал лекции - от своей альма-матер, Волгоградской сельхозакадемии, до РАНХиГС.

Ну, и помогал двум дочерям растить четырех внучек.

Иван Петрович с елью, которая была посажена 18 лет назад Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ.

Посаженная 18 лет назад у дома ель вымахала до неба. Сменилось поколение черных котов. С двумя газонокосилками управляется мастерски, растит яблони, груши, сливы, смородину с крыжовником. И заводит расставленные по всему дому напольные часы ручной работы. Часы не опаздывают...

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.