Беби-бум после похудения

Женщины, годами безуспешно пытавшиеся завести ребенка, всё чаще рассказывают в соцсетях, что забеременели после снижения веса на современных препаратах от ожирения. Врачи видят у этого эффекта медицинское объяснение, но напоминают, что такие препараты не лечат бесплодие, а при беременности их отменяют.

Такие истории в зарубежных соцсетях называют «ozempic babies» («оземпик-малыши»). Тренд появился в 2024 году, когда пользовательницы TikTok начали массово писать о неожиданных беременностях на фоне приема современных препаратов для похудения. Крнечно, все эти рассказы остаются частными свидетельствами и клинически не подтверждены. Однако связь между массой тела и способностью к зачатию медицина признает давно.

«Избыточная масса тела и ожирение могут влиять на репродуктивное здоровье как женщин, так и мужчин. У женщин нарушения обмена веществ нередко сопровождаются нерегулярной овуляцией, особенно при синдроме поликистозных яичников. У мужчин ожирение может приводить к снижению уровня тестостерона и ухудшению показателей спермы», — объясняет врач-эндокринолог Ирина Троицкая.

В 2023 году в журнале BMC Endocrine Disorders вышел метаанализ 11 рандомизированных исследований с участием 840 женщин с синдромом поликистозных яичников. Препараты класса агонистов рецепторов ГПП-1 (к ним относится семаглутид) повышали частоту естественных беременностей в 1,72 раза по сравнению с контрольными группами. Кроме того, у пациенток восстанавливалась регулярность цикла и улучшалась чувствительность к инсулину. При ЭКО значимой разницы не обнаружили. Сами авторы отмечают, что исследования сильно различались между собой и нужны более крупные испытания.

Есть данные и о мужском здоровье. В рандомизированном исследовании словенских ученых (журнал Diabetes, Obesity and Metabolism) участвовали мужчины с ожирением, диабетом 2 типа и функциональным гипогонадизмом. За 24 недели приема агонистов рецепторов ГПП-1 у них вырос уровень тестостерона, причем настолько, что разница была сопоставима с заместительной гормональной терапией. При этом качество спермы сохранилось, а доля морфологически нормальных сперматозоидов увеличилась. У тех, кто получал тестостерон, концентрация сперматозоидов, наоборот, снизилась. В пилотном итальянском исследовании (журнал Reproductive Biology and Endocrinology, 2025 год) участвовали 83 мужчины с ожирением и метаболическим гипогонадизмом. Уже за два месяца приема препарата из группы двойных агонистов рецепторов ГИП и ГПП-1 у них выросли уровни общего и свободного тестостерона, а также гормонов, стимулирующих его выработку. Обе работы небольшие, и их авторы призывают к более масштабным испытаниям. Американская ассоциация клинических эндокринологов (AACE) отмечает, что гормональный эффект, по-видимому, связан прежде всего со снижением веса.

Среди тех, кто делится такими историями, — 29-летняя москвичка Елизавета. По ее словам, она шесть лет не могла забеременеть, а врачи связывали это с лишним весом: у нее был нарушен менструальный цикл и выявлена инсулинорезистентность. За время работы над здоровьем Елизавета сбросила 40 кг, а вскоре узнала о беременности.

«Я просто наконец занялась здоровьем. Не искала легких путей, всё строго под контролем врача. И когда организм пришел в норму, у нас с мужем всё получилось», — рассказывает она.

В ее случае лечение было комплексным: оно включало коррекцию питания, изменение образа жизни и терапию препаратом «Седжаро» на основе молекулы тирзепатида (двойной агонист рецепторов ГИП и ГПП-1).

По оценке ВОЗ, бесплодием в течение жизни сталкивается примерно каждый шестой взрослый в мире. Поэтому неудивительно, что истории о долгожданных беременностях после похудения находят такой отклик. Однако специалисты подчеркивают: лечение ожирения может лишь устранить один из факторов, мешающих зачатию. Оно не заменяет обследования у гинеколога, андролога или репродуктолога, и подбирать его должен врач.