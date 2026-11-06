Россиянам раскроют тайны главных городов страны: Запущен новый проект. Фото: предоставлено пресс-службой Пятого канала

В России запускают проект «Культурный ход», посвященный необычным фактам, историческим загадкам и малоизвестным достопримечательностям городов страны. Автором новой культурно-познавательной акции выступил Пятый канал.

Знакомить зрителей с историей российских регионов будут пять анимированных персонажей — Кот, Пес, Сова, Бобер и Лиса. Герои примерят на себя роли детективов, которым предстоит разобраться в самых необычных городских историях.

Каждый короткий выпуск будет посвящен отдельному расследованию. Персонажи изучат обстоятельства загадочных событий, проверят различные версии и выяснят, какие реальные факты скрываются за местными легендами.

География проекта охватит сразу несколько российских регионов. Например, в Новосибирске зрителей познакомят с необычной конструкцией крытого метромоста через Обь. В Екатеринбурге расскажут о границе Европы и Азии, а в Челябинске вспомнят падение метеорита, ставшее одним из самых известных событий в истории города.

Отдельные расследования посвятят памятникам. В Краснодаре герои обратят внимание на скульптуру двух влюбленных собак, а в Уфе попробуют разобраться, как массивная конная статуя держится всего на трех опорах.

Еще один выпуск перенесет зрителей в Нижний Новгород начала XVII века. Там сыщики познакомятся с событиями 1611 года, связанными с формированием народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Все истории представят в формате анимационных детективов с элементами юмора. Для создания роликов используются трехмерная графика и миниатюрные декорации. При этом каждый из пяти персонажей получит собственные черты характера и особую манеру вести расследование.

Запуск «Культурного хода» приурочен ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. Авторы проекта также связывают его с Годом единства народов России. Одна из главных задач акции — показать культурные особенности разных регионов и напомнить о достопримечательностях, которые зачастую мало известны за пределами своего города.

Для Пятого канала это не первый опыт создания подобных проектов. В 2017 году телеканал выпустил серию роликов «Петербургский алфавит», в которой телеведущие и приглашенные знаменитости рассказывали о символах Санкт-Петербурга.

Тогда героями коротких сюжетов становились не только знаменитые архитектурные объекты, но и характерные особенности городской жизни. Среди них были разводные мосты, Эрмитаж, корюшка и бадлон. Проект получил профессиональное признание и в 2018 году победил в номинации «Лучший дизайн в промо» конкурса «МедиаБренд».

Теперь аналогичный подход используют для знакомства зрителей с другими российскими городами. Помимо известных достопримечательностей, в центре внимания окажутся местные традиции, достижения инженеров, исторические события и городские легенды.