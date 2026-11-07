Кошки тоже бывают застенчивыми: ученые нашли у хвостатых человеческие черты характера

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Застенчивость присуща не только людям, но и кошкам – не всем, конечно, но некоторым. Как, собственно, и людям. Домашние питомцы, демонстрирующие прямо-таки человеческое поведение, обнаружились среди 310 мурзиков и барсиков, поведение которых изучили японские ученые.

Вывод исследователей: у кошек можно выделить четыре типа личности.

Что ни кошка, то личность

Кошки могут быть, как экстравертами, так и интровертами – ярко выраженным и не очень.

Первые – очень общительны, тянутся к людям, не избегают незнакомцев. Контакты с ними кошки-экстраверты иногда даже сами инициируют – подходят, подняв хвост трубой.

Более сдержанные экстраверты — в целом компанейские, охотно общаются, но сами редко проявляют инициативу.

За ярко выраженными интровертами закрепились характеристики: «дикие какие-то», «пугливые», «боязливые», «осторожные». Они сторонятся общения вообще, а с незнакомцами - особенно.

Киса стесняется

К трем кошачьим личностям, характерные портреты которых японские социологи и психологи из Университета Киото (Institute for the Future of Human Society, Kyoto University, Kyoto) и Софийского университета (Department of Psychology, Faculty of Human Sciences, Sophia University, Tokyo) обрисовали в журнале PLOS One, они добавили четвертую – «застенчивых».

Застенчивые кошки-интроверты не столько пугливы, сколько любопытны. Они, конечно, боятся, но не так сильно, чтобы не преодолеть свой страх. И все-таки приближаются к объектам, которые их заинтересовали. Особенно к каким-нибудь новым. Любопытство у застенчивых берет верх. И в этом они, как считают японцы, уподобляются малым детям – любопытным, но боязливым, которым очень хочется куда-то заглянуть, что-то потрогать, попробовать, но страшно.

«Мы заметили, что некоторые кошки проявляют застенчивость, присущую человеческим младенцам», - сообщили исследователи в научной публикации, добавив, что «застенчивость у кошек представляет собой нечто более сложное, чем просто боязнь людей».

Кошки могут быть, как экстравертами, так и интровертами – ярко выраженным и не очень. Фото: Pazyuk/Shutterstock/Fotodom

Чаще всего застенчивыми бывают коты.

Кстати, оценивая кошачье поведение, японские социологи и психологи опросили хозяев всех 310 питомцев. Примечательно, что, отвечая, хозяева заполняли «человеческие» анкеты-опросники - те, которые обычно используют для того, чтобы понять, какие типы личностей свойственны детям. Стандартные анкеты были лишь чуть-чуть адаптированы под кошек.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ваша кошка застенчива, если она:

- Может сначала подойти к незнакомому человеку, но потом вдруг отступить.

- Проявляет интерес к незнакомцам, рассматривает их, но держится на расстоянии.

- Спрятавшись сначала, выбирается из укрытия, чтобы понаблюдать за происходящим.

- Новые предметы нервируют кошку, но она не может удержаться, чтобы не взглянуть на них.

- То ищет внимания, то избегает контакта.

- Не прячется от незнакомцев, внимательно наблюдая за ними издали.

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Пять лет назад американские ученые Университета Линкольна (University of Lincoln), тоже применив тактику опроса хозяев, по-своему поделили кошек сообразно особенностям их характеров. Насчитали пять типов:

1. «Человеколюбивые»: так и тянутся к старшим братьям по разуму. Они из числа тех - приставучих, которые вступают с хозяевами во взаимозависимые отношения, любят, чтобы их гладили, почесывали. Мурлыкают.

2. «Компанейские»: общительны, но предпочитают водить дружбу с себе подобными, а то и другими домашними животными. Вплоть до мышей. Не боятся собак, могут даже поиграть с ними.

3. «Охотники»: постоянно кого-то выслеживают, могут часами сидеть у окна, наблюдая за птичками. Ловят мышей. Любят играть, часто скидывают со стола предметы, могут оцарапать хозяина в порыве охотничьего задора. Сидят спрятавшись, внезапно выпрыгивая из засады. В том числе и на хозяина. К ласкам равнодушны.

4. «Агрессоры»: царапаются и кусаются, отстаивая свое право на «самоопределение». То есть, устанавливают свое личное пространство и защищают его. Ласок избегают, могут злобно отреагировать.

5. «Любознательные»: им интересен любой новый предмет. Или новый человек, зашедший в дом. Таких кошек хорошо запускать в новые квартиры – все углы обнюхают, все закоулки обследуют.

О типах взаимоотношений кошек со своими хозяевами и о том, как понять, кто вы вашему питомцу – раб, друг или заботливый родитель, читайте наш материал.

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