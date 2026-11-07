Молодой 24-летний парень заступился за свою жену у супермаркета, а его тут же убили на месте

Приехавшие медики уже ничем помочь не могли. Фото: соцсети

В Лисках Воронежской области, неподалеку от одного из местных торговых комплексов, произошло жестокое убийство. Пьяный мужчина после словесной перепалки набросился на 24-летнего молодого человека. Раны оказались смертельные.

РЕЗКИЙ УДАР

Трагические события разворачивались вечером 1 ноября. Как сообщают официальные источники, молодой человек вместе с женой находился рядом с супермаркетом. В какой-то момент к супругам подошел нетрезвый мужчина. Что именно ему потребовалось от пары, неизвестно.

Как утверждают местные жители, особое внимание незнакомца привлекла жена убитого, он к ней начал то ли приставать, то ли грубить. В итоге парню пришлось заступаться за супругу. Сначала все происходило на словах, а затем вдруг нападавший выхватил нож и нанес парню резкий удар в грудь.

К большому несчастью, ранение оказалось смертельным, кровь остановить не удавалось. Молодой человек скончался на руках у супруги. Прибывшие медики скорой помощи уже ничем помочь не могли.

«ЧУТЬ ЧТО – СРАЗУ НОЖ»

Сам убийца с места происшествия сразу же скрылся. Только спустя несколько дней его задержали и отправили в СИЗО. Об этом сообщили в районном суде 3 ноября. В тот же день в Лисках простились с погибшим. По факту случившегося завели уголовное дело по статье «Убийство».

У погибшего остался маленький ребенок. Местные жители в настоящий момент пребывают в ужасе от произошедшего в их маленьком городке.

«Кошмар, чуть что – нож, нож, нож, нож, нож и опять нож. Прям ножевая мания какая-то у всех, лишь бы свою задетую важность и честь самоутвердиться. Хоть из дому не выходи», - делятся они своими переживаниями.

Мать погибшего молодого человека тяжело переживает утрату.

«Сыночек миленький мой, любимый мой. Прости меня за все. Прости, что не уберегла тебя», — пишет она, обращаясь к сыну.

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