Пропавшую женщину нашли в лесной глуши мертвой, а мужчины, который с ней был, нигде нет

Мужчина и женщина пропали еще 28 сентября. Фото: соцсети

В Корткеросском районе Республики Коми с трагическим финалом завершились многодневные поиски женщины, которая более месяца назад ушла в лес и не вернулась. Родственники до последнего питали надежду, что она жива, однако надеждам не суждено было сбыться: тело пропавшей обнаружено. Второй участник похода, пожилой мужчина, по-прежнему числится без вести пропавшим.

ПОШЛИ ЗА ЯГОДАМИ И ПРОПАЛИ

История началась 28 сентября. Как говорится в ориентировках в соцсетях, женщина и пенсионер отправились в труднодоступный лесной массив за ягодами. Их маршрут пролегал к охотничьей избушке, удаленной примерно на двадцать километров от ближайшей дороги. Добраться до места можно было только через болото. Возвращение планировалось на 3 октября, однако в назначенный срок никто из леса так и не вышел.

Обеспокоенные родственники самостоятельно отправились к избушке, но никого там не застали. После этого начались масштабные поиски: в них участвовали спасатели отряда «СПАС-КОМИ», сотрудники полиции, охотники и близкие пропавших. Неделями они прочёсывали лесную территорию. Неподалеку от дороги был найден ящик с продуктами – предположительно, оставленный пропавшими в качестве запаса. Однако эта находка не помогла установить их местонахождение.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО, ПОГИБЛА ОТ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ

Только спустя месяц появилась новая информация. К большому несчастью, охотник наткнулся на тело женщины. Все приметы говорили о том, что это пропавшая. Страшная находка была сделана противоположной стороне от той, где расположена избушка.

По предварительным данным, причиной смерти могло стать переохлаждение. Следов нападения диких зверей или насильственной смерти не выявлено.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о завершении поисков женщины. Но вопрос со вторым пропавшим пока остается открытым. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

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