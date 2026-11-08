Мужчина 4 месяца терпел адскую боль, а в это время в его глазу случайно попавшая семечка от дерева уже пустила корни

После обращения в больнице за пять минут избавили от болей. Фото: КП-Якутия

История 42-летнего Максима Слепцова из Якутии похожа на сюжет медицинской драмы: в его глазу на протяжении четырех месяцев развивалось настоящее растение. Все это время мужчина страдал от непрекращающихся головных болей и постепенной потери зрения, и даже не подозревал, что избавиться от причины можно буквально за пять минут.

КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Как сообщает «КП-Якутия», минувшим летом Максим отправился к приятелю в Абыйский улус. В планах было порыбачить, собрать ягоды и в целом отдохнуть от городской суеты.

«Мне ветка попала в глаз. Хлестнула по лицу. Глаз зудел, было больно, как будто ушиб получил или поцарапал. Он слезился и краснел», - рассказывает сам пострадавший.

С собой у мужчины были капли. Он промывал глаз и даже сумел что-то вытащить самостоятельно:

«Залетело то ли кора, то ли что. Она вышла, и на какое-то время я забыл про это. Думал, что все, пронесло».

Максим находился в отдалённой местности, где поблизости не было населенных пунктов. Именно поэтому он не стал сразу обращаться к врачам. Как выяснилось позже – напрасно.

ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА БОЛИ

Со временем глаз начал воспаляться, напоминать о себе. Когда мужчина вернулся в Якутск, опять началось воспаление. Поднималось внутриглазное давление, мигрень была практически постоянной. Дошло до того, что Максим даже привык к такому состоянию и уже не обращал внимания на головные боли.

Терпеть такую боль – сродни подвигу. И все это время Максим примерно понимал, что происходит: он всегда увлекался биологией и даже хотел стать врачом.

«Я изучал анатомию человека, физиологию, понимаю, что все взаимосвязано. По зрительному нерву передается импульс в головной мозг. Когда один глаз начинает болеть, второй тоже начинает «тухнуть», картинка раздваивается. Это все у меня и было», - говорит мужчина.

Только спустя четыре месяца Максим добрался до Якутска. В городе глаз снова воспалился, и он отправился в Центр неотложной офтальмологической помощи, где его ждало настоящее спасение.

ПЯТЬ МИНУТ И СВОБОДЕН

«Пять минут ожидания и семечко, которое уже начало пускать корни, вытащили из глаза. Я ощутил такую радость, что мне уже все равно было. Хотел даже сфотографировать эту семечку на память, но было не до нее», - с радостью вспоминает Максим.

Как ранее рассказывал главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан, корень семечка практически пророс в ткани. Удаляли его под местной анестезией с помощью инъекционной иглы. Сейчас здоровью глаза ничего не угрожает. Головные боли, к счастью, тоже прошли.

Самое удивительное в этой истории – то, как сам Максим ее воспринял.

«Я раньше всю сознательную жизнь искушал Бога. Делал вещи, которые обычный человек не может повторить. Теперь он меня начал испытывать», - говорит мужчина и считает, что прорастающее семечко было знаком свыше.

«В Библии написано: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а в своем глазу бревна не видишь». Вот у меня такая ситуация. Он дал мне понять, что я не должен кому-то делать замечания о его грехах. Прежде всего, я должен работать над собой и исправляться», - резюмирует он.