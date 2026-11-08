Родители отправили 12-летнюю девочку на отдых в детский лагерь: вдруг у нее сильно заболела голова, через день она погибла

Состояние ухудшилось молниеносно. Фото: соцсети

В Бугульме, в детском оздоровительном лагере имени Губина, произошла трагедия: скончалась двенадцатилетняя воспитанница, чье состояние резко ухудшилось прямо во время лагерной смены. Факт смерти подтвердили представители Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

РЕЗКО СИЛЬНО ЗАБОЛЕЛА ГОЛОВА

Как сообщает «КП-Казань», девочка приехала в лагерь 29 октября. Вечером 1 ноября она обратилась в медпункт с жалобой на сильную головную боль. Медики зафиксировали у нее высокую температуру – 39,4 градуса. Решение приняли сразу – в ту же ночь родители увезли ребенка домой.

Известно, что на следующий день, 2 ноября, на дом была вызвана бригада скорой помощи. В итоге девочку госпитализировали в Бугульминскую детскую больницу, откуда срочно перевели в реанимацию Лениногорской центральной районной больницы. Для оказания помощи на место прибыл реаниматолог из Детской республиканской клинической больницы Казани.

К большому несчастью, несмотря на все усилия врачей, уже через несколько часов была официально зафиксирована смерть пациентки.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Специалисты поставили предварительный диагноз смерти – молниеносная форма менингококковой инфекции (менингококкемия с синдромом Уотерхауса — Фридериксена).

Сообщается, что при такой форме болезни счет идет не на дни, а на часы: стремительный летальный исход уже на следующий день после первых признаков повышения температуры. К сожалению, подобная трагедия является типичным сценарием для такого диагноза, медицина нередко оказывается бессильной, даже если лечение начато в условиях стационара.

Стоит отметить, что детский лагерь – это классическое место повышенного риска для менингококка: там собирается много подростков в закрытых спальных корпусах, где бактерия моментально передается от скрытых носителей.

В настоящий момент, все участники лагерной смены находятся под наблюдением специалистов Роспотребнадзора и врачей Бугульминской ЦРБ. Дети, находившиеся в одном отряде с погибшей, подлежат обязательной экстренной вакцинации для предотвращения распространения инфекции.

У ДЕВОЧКИ НЕ БЫЛО ПРИВИВКИ

По предварительным данным, у девочки, скончавшейся от менингококковой инфекции после смены в лагере в Бугульме, не было прививки. По словам представителя ведомства, вакцинация от менингита не является обязательной при получении медицинской справки для проживания в лагере. Отмечается также, что менингококковая инфекция у многих протекает бессимптомно и ничем не беспокоит носителя – тяжелые осложнения встречаются редко.

Власти призывают родителей и жителей города сохранять спокойствие, не поддаваться панике и ориентироваться исключительно на официальные сообщения. Просят не распространять слухи и неподтвержденную информацию, чтобы не сеять лишнюю тревогу.