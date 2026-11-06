Дед развлекался не по-детски: Меган Маркл в ужасе от обвинения ее отца в педофилии

Меган Маркл. Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Global Look Press

«Американская» часть королевской семьи Британии получила еще один удар по репутации: за хранение детской порнографии арестован отец Меган Маркл – 82-летний Томас Маркл-старший. Теперь ему может грозить до 20 лет заключения, и хотя тесть принца Гарри отвергает все обвинения, американская спецслужба ФБР уже подтвердила его арест, а американская прокуратура сослалась на существование «доказательной базы».

Доказательную базу предоставил сын Томаса Маркла-старшего и единокровный брат Меган – Томас Маркл-младший. В октябре этого года он устроил уборку в бывшем доме отца на острове Себу (Филиппины). Разбирая при этом вещи отца, Маркл-младший обнаружил изображения детей в сексуальных позах – и тотчас отнес их в полицию и в ФБР, сообщает британская Sky News.

Всё это, если верить британским таблоидам Sun и Daily Mail, стало «шокирующими новостями» для находящейся в Британии Меган Маркл. В этом году она вместе с мужем-принцем Гарри Уиндзором (внуком королевы Елизаветы и сыном нынешнего короля Карла Третьего) вернулась из США на постоянное жительство в Англию. Перед этим, еще в 2020 году, после ряда скандалов и разоблачительных интервью от американки Меган, принц Гарри покинул вместе с семьей туманный Альбион и поселился на родине жены – в США. Но бизнес супруги с написанием разоблачительных мемуаров и уроками «правильного стиля жизни от Меган» не задался, а от полагающихся членам королевской семьи финансирования герцога и герцогиню Сассекских (так теперь официально называются «падший» принц и его супруга Меган Маркл) отключили. Пришлось супругам вернуться в Англию и обещать впредь не хулиганить. И тут – проштрафился отец герцогини Сассекской…

Томасу Марклу может грозить до 20 лет заключения. Фото: 60 Minutes / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сейчас Томас Маркл-старший арестован и готовится предстать перед судом в городе Тампе, штат Флорида. Агенты ФБР забрали его из дома для престарелых «Маравида» в Лейкленде – это недалеко от того самого города Тампа. В сию богадельню отец британской принцессы подался только в этом году – его подкосили инсульт и ампутация ноги. В этой ситуации сыну (Томасу Марклу-младшему) можно было и пожалеть старика, но, увы, оказавшиеся в его руках вещественные доказательства были слишком пугающими. К тому же полиция обнаружила компромат на старика еще и в двух складских помещениях, который Маркл-старший уже два десятка лет арендовал в Лос-Анджелесе.

По сообщению Sun, изъяты 78 предметов, включая негативы, книги с «голыми» картинками и фото, на которых очень похожий на Маркла-старшего мужчина изображен с несовершеннолетними «в разной степени раздетости». Сам обвиняемый свою вину отрицает и называет почти доказанные его собственным сыном подозрения «позорной ложью».

Меган Маркл уверяет, что не разговаривает с отцом с 2018 года – из-за того, что он тогда подпортил ей свадьбу с принцем Гарри. Отец пытался «капитализировать» удачное замужество дочки, раздавая направо и налево интервью, а также не явился на церемонию бракосочетания. Когда Меган, делая последнюю попытку сохранить связь с отцом, написала ему в 2018 году письмо с просьбой прекратить её публичную дискредитацию, Маркл-старший передал это письмо в британскую Mail on Sunday. Но главную причину разрыва Меган раскрывает теперь – оказывается, у нее были подозрения насчет странных сексуальных склонностей родителя еще в том самом 2018 году.

Меган Маркл уверяет, что не разговаривает с отцом с 2018 года. Фото: Photo Image Press / Keystone Press Agency / Global Look Press

С одной стороны, это объясняет разрыв Меган с отцом, в своё время вызвавший большое неудовольствие у привыкших к сохранению приличий любой ценой англичан. С другой стороны, возникает вопрос – если было столько подозрений, почему же британская и американская полиция не занялись сбившимся с пути папашей Марклом-старшим раньше?

«Наверняка недостаточное внимание британских властей к жалобам и уликам подвергнется критике в обществе, - пишет немецкая Berliner Zeitung и задается вопросом: – Как можно было проигнорировать столько сигналов?». В итоге арестовали Маркла-старшего все-таки соотечественники – американцы. Таблоиды в США и Британии кипят праведным гневом. Впрочем, пока что Маркл-старший не признал свою вину.