Анастасия Волочкова: «Дочь говорит, что я никогда ее не любила, она никому не была нужна»

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

У балерины Анастасии Волочковой непростые отношения с единственной дочерью Ариадной. Звездная мама и дочка то ссорятся, то мирятся. Девочка еще в 14 лет переехала из подмосковного особняка матери в московскую квартиру отца, бизнесмена Игоря Вдовина. А в 19 лет Ариадна вышла замуж за молодого бизнесмена Никиту Григоряна.

Хотя Анастасия устроила молодоженам роскошное венчание, избранник дочери ей не понравился, и она публично наговорила о нем неприятных вещей. После этого Ариадна заблокировала мать в телефоне и не пригласила ее на роспись в загс.

В новом интервью телеведущей Елене Ханге балерина призналась, что трудности в общении с дочкой остаются для нее незаживающей раной. Артистка подчеркнула, что с детства давала наследнице все самое лучшее. Но девочка почему-то поверила, что она не нужна матери.

Анастасия вспомнила, как маленькая Ариадна как-то поехала вместе с ней на гастроли. Они летали частными самолетами, катались на яхтах, им дарили цветы и конфеты. Однако в памяти Ариши остался лишь тот факт, что у мамы не хватало времени на общение с ней.

Волочокова посетовала, что тинейджеры, которые сейчас без ума от ее роликов в соцсетях, дарят ей больше любви, чем собственная дочь.

«Ей еще только 21 год исполнился. Претензии ко мне - что я никогда ее не любила, что она никому была не нужна, что я не стояла у ее кроватки с рождения. Когда я показываю ей видео, говорю: „Слушай, Аришка, извини, пожалуйста. А вот посмотри, пожалуйста, вот на это видео. А ты помнишь, как это было клево, как мы с тобой в частном самолете летели? Как вообще? Посмотри, какие твои эмоции“. А она смотрит и отвечает: «Я этого не помню». То есть я говорю: «Подожди, моя радость. Давай так: ты знаешь, что мама тебя не любила и не любит, получается, да? Ты не помнишь, что в пять лет уже летала на частных самолетах и на самых крутых яхтах, но помнишь, что мама не стояла с рождения у кроватки? Для меня это огромная боль. У меня ощущение, что дети всей России любят меня больше, чем моя собственная дочь, настроенная против меня», - констатировала актриса.

Сейчас они с Ариадной то возобновляют общение, то вновь прерывают его. Балерина говорит, что всегда открыта для дочери и надеется, что рано или поздно их отношения наладятся.

«Я-то с открытым сердцем. Это мама, я тебя люблю; это дочка, Аришенька, я тебя люблю, я хочу тебе просто подарок сделать, хочу тебе цветы подарить, хочу узнать, как у тебя дела. Зачем вы все от меня скрываете? Зачем вы мне лжете? Почему не можете правду сказать, что у вас там? А с той стороны — стена? И что я с этим сделаю?», - спрашивает артистка.

Анастасия Волочкова рассказала Елене Ханге об отношениях с наследницей. Фото: кадр видео.

В прошлом году наследница балерины сыграла сразу две пышных свадьбы: одну в Санкт-Петербурге, другую в Москве. Волочкова оплатила шикарный свадебный банкет для Ариадны в одном из питерских старинных особняков, но при этом не постеснялась высказать жениху все, что она о нем думает. Накануне венчания молодых Анастасия дала скандальное интервью, в котором заявила, что брак ее дочери продлится недолго.

«Она придет ко мне и скажет: «Мама, как ты была права», - сокрушалась балерина. - Она через полгода с ним расстанется».

Анастасию сильно задело решение жениха и невесты отметить свадьбу в узком кругу, без публичности.

«Я ее чуваку говорю: «Друг мой сердечный, ты вообще кто? Ты никто, ничто и звать никак. Ты был у меня дома два раза. Ты когда брал в жены Ариадну Волочкову, ты понимал, чья это дочь?» Как можно без СМИ, без освещения? Невозможно. Значит, у тебя рыльце в пушку, и, значит, тебе есть что прятать. И так оно и есть», - утверждала Волочкова.

Кроме того, Анастасию очень расстроило, что Ариадна после свадьбы взяла фамилию мужа – теперь она не Волочкова, а Григорян.