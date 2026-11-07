Германия столкнулась с рекордным бегством немцев за рубеж

В 2025 году было зарегистрировано рекордное число выездов обладателей немецких паспортов — 288 579 человек, из которых вернулось только 191 890. Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jonas Lo/www.imago-images.de/Global Look Press

Как свидетельствуют данные Федерального статистического управления Германии (Destatis), все больше немцев покидают родину навсегда. Хотя напрямую эта тревожная тенденция в отчетах ведомства и не упоминается, анализ выездов и въездов в ФРГ показывает: все чаще граждане страны пересекают границу и оседают за рубежом. Так, в 2025 году было зарегистрировано рекордное число выездов обладателей немецких паспортов — 288 579 человек, из которых вернулось только 191 890. Таким образом, отрицательное миграционное сальдо достигло 97 тысяч. Всего же за последние 5 лет число "невозвращенцев" составило почти 400 тысяч человек.

При этом в большинстве случаев уезжают не разочаровавшиеся в местном образе жизни набранные по квотам "ценные специалисты" из дальних стран, а коренные немцы с высшим образованием. Последних, по статистике, порядка 75 процентов.

Показательно, что наиболее сильны "чемоданные настроения" среди молодежи. Так, согласно проведенному в этом году опросу, около 21 процента немцев в возрасте от 14 до 29 лет строят конкретные планы эмиграции. Ещё 41 процент допускают такую возможность в будущем.

Среди причин таких устремлений респонденты упоминали налоговую нагрузку, состояние системы образования, пенсионные перспективы, миграционную политику и общественную безопасность.

При этом значительная доля уже уехавших оседает в других странах ЕС, прежде всего в Австрии, Испании и Швейцарии. В первых двух случаях основным мотивом оказывается финансовое положение: несмотря на более низкий доход в этих странах, за счёт более низких цен и особенностей налогооблажения, уровень жизни квалифицированного специалиста в итоге оказывается выше. В случае же со Швейцарией определяющим фактором называется ощущение безопасности.