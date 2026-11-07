Полиция Италии хочет присоединиться к массовым протестам в стране

Сотрудники служб охраны правопорядка готовы присоединиться к протестующим Фото: REUTERS.

Накануне ожидаемой сегодня очередной волны демонстраций в Италии, которые охватят Турин, Болонью, Геную, Рим и Милан, глава Национального профсоюза работников полиции (SIULP) Пьетро Колапьетро заявил, что сотрудники служб охраны правопорядка готовы присоединиться к протестующим. Основная причина - невыполнение данных ещё в прошлом году руководством МВД обещаний по повышению пенсий и пособий.

Сегодня полицейские на Апеннинах имеют право на льготный выход на пенсию в 60 лет, однако в таком случае выплата составит не более 1200-1300 евро в месяц. В итоге многие из них вынуждены дорабатывать до предельного срока в 67 лет, тогда сумма увеличивается приблизительно на 500 евро.

В Италии протестующие столкнулись с полицией Фото: REUTERS.

- Люди, находящиеся "в окопах", готовые принимать камни, плевки, пинки и удары от агрессивных участников демонстраций, каждый день рисующие жизнью в патрулях, в лучшем случае получат 65 процентов от их зарплаты, которой им и так едва хватает на жизнь, - говорится в листовке SIULP. - Это полнейшее издевательство. Обещания полностью не выполнены, никаких признаков обещанных ресурсов в проекте бюджета нет. На этот раз полиция выйдет на улицы с демонстрациями. Это будет беспрецедентный сезон протестов.

После всеобщей забастовки протестующие разбили лагерь возле Колизея в Риме Фото: REUTERS.

Как подчеркивают в профсоюзе, "молодые люди протестуют, потому что у них нет будущего. И они правы, мы все в одной лодке. Мы тоже покупаем бензин, мы тоже покупаем продукты".

- Мы готовы опустить щиты, снять каски и форму. И выйти на улицы. На этот раз не для того, чтобы противостоять или сдерживать протестующих против высокой стоимости жизни, а чтобы потребовать своего права на достойную пенсию, - анонсирует Колапьетро. - Мы обязательно будем на улицах во время всеобщей забастовки 20 ноября.