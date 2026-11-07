Зеленский повеселил Запад новым интервью с нытьем. Фото: ЕРА/ТАСС

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский продолжает наращивать свою медийную активность. Может показаться, что мы уделяем слишком много внимания этому утырку-наркоману, обуреваемому манией величия в крайней стадии, но именно от него зависит многое в урегулировании российско-украинского конфликта, а потому, уж извините, его слова, которые показывают позицию Украины, пока он остается у власти, являются весьма важным фактором в этом деле.

На этот раз украинский «просрочка» дал интервью американскому телеканалу CNN, в котором не только в очередной раз подтвердил ряд своих принципиальных позиций, но и «порадовал», в частности, американских телезрителей, некоторыми откровениями, которые они должны оценить по достоинству.

Итак, что сказал Зеленский:

О ГРЯДУЩИХ ПЕРЕГОВОРАХ

- Я слышал о некоторой архитектуре безопасности, которую хотела обсудить американская сторона. И идея создания европейско-российской архитектуры безопасности без нас меня не устраивает. Просто, между нами говоря, это может быть опасно. Поэтому я очень чётко дал понять всем нашим партнёрам, что, во-первых, мы должны обсудить, как положить конец этой войне России против Украины. А во-вторых, какой будет архитектура безопасности для Украины, какие гарантии безопасности будут у Украины. А затем, в зависимости от ситуации, стороны могут обсудить архитектуру безопасности между Европой или между ЕС и Россией.

- Когда они не хотят говорить о том, как закончить эту войну, я имею в виду Россию, они хотят начать с новой архитектуры безопасности в Европе. Это опасно. Кстати, это опаснее для ЕС, а не для нас. Мы не являемся частью ЕС. Мы на пути к этому, но мы не являемся частью ЕС, мы не являемся его членом. И ещё мы не являемся членом НАТО. Поэтому, извините, что я пытаюсь высказаться, я не говорю от имени этих ребят, но это опасно для всех нас. Мы все живём в Европе. Мы не хотим Ялты. Ещё одной Ялты. Да? Мы не готовы к такому формату. Мы не хотим, чтобы Россия нас разделяла.

Зеленский: "Мы не являемся частью ЕС. Мы на пути к этому, но мы не являемся частью ЕС, мы не являемся его членом. И ещё мы не являемся членом НАТО." Фото: Alexandros Michailidis/Shutterstock/Fotodom

Примечательно, что «просрочка» даже тут умудрился сам себе противоречить. Мало того, что он снова поставил Украину во главе угла, хотя европейско-российские отношение и система безопасности гораздо важнее для всего континента, чем какие-то «хочу» или «не хочу», в чем он четко признался: «Меня не устраивает». Иди поплачь в уголке, если тебя не устраивает. Или напиши в «Спортлото». Так ведь он ещё, с одной стороны» признает, что Украина не является членом ЕС и НАТО, а с другой — требует, чтобы их не разделяли. Как одно сочетается с другим — даже мозг наркомана не в силах увязать.

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПЕРЕГОВОРОВ О МИРЕ

- Мы поддерживаем прекращение огня. Мы поддерживаем деэскалацию. Самый важный шаг к деэскалации, который может показать, что Россия или другие стороны хотят прекратить эту войну, — это прекращение огня. Если Россия не готова к прекращению огня, это может быть частичное прекращение огня. Я имею в виду прекращение огня в энергетической сфере или прекращение атак в этом направлении и так далее. Мы пока не видели никаких действий или сигналов с российской стороны о готовности что-либо предпринять.

- Мы не готовы покинуть Донбасс, отдать свою территорию. Даже территория, которая временно оккупирована, — она временно оккупирована. Это не российская территория. Никто не признаёт её российской. Это несправедливо.

Собственно, все перспективы переговоров в Абу-Даби и иных уже определены в этой фразе. Зеленский передает своей переговорной команде компетенции только на договоренности об обмене пленных, обмене телами погибших, самое большее — об установлении энергетического или так называемого «морского» перемирия. Что означает неизменность курса на продолжение войны нынешнего руководства Незалежной. По крайней мере, пока это руководство не сменится, или не погибнет «последний украинец».

О НАДЕЖДАХ НА РОСТ НАПРЯЖЕННОСТИ В США

- Я думаю, что, как я слышал от новых членов Конгресса, а также от представителей Демократической партии, они остаются на нашей стороне. Они не пытаются балансировать между нами и Россией. Они не боятся сказать, что Россия — агрессор. Они не хотят отдавать нашу землю Путину. И я думаю, что, исходя из подобных обстоятельств, мы, конечно же, рассчитываем на ещё большую поддержку.

- Я надеюсь, что сегодняшняя ситуация в Сенате и Палате представителей станет более напряжённой.

- Нам нужна противовоздушная оборона, ракеты, потому что мы хотим выжить. Мы хотим дожить до того момента, когда президент Трамп подтолкнёт Путина к переговорам.

Украинский «просрочка» откровенно выдает на публику свою «голубую мечту» - чтобы «ситуация стала более напряженной» в Конгрессе США Фото: REUTERS.

Вот это действительно прелестно. Украинский «просрочка» откровенно выдает на публику свою «голубую мечту» - чтобы «ситуация стала более напряженной» в Конгрессе США. То есть, чтобы демократы и республиканцы устроили взаимную «резню» из-за Украины, в которой демократы непременно победили бы в силу своего численного преимущества. На худой конец, заблокировали решения своего президента Дональда Трампа, что непременно вызовет рост напряженности в двухпартийной политической системе США.

Как в таких условиях можно рассчитывать на «увеличение двухпартийной поддержки», если ты фактически выступаешь против одной из этих двух партий, пусть вам объяснит кто-нибудь поумнее меня. Особенно, после более ранних слов Зеленского, что Штаты задолжали ему еще, как минимум, 16 млрд. долларов.

О ПРОИСХОДЯЩЕМ НА УТРАЧЕННЫХ КИЕВОМ ТЕРРИТОРИЯХ

- Возможно, кому-то это покажется неприятным, но я не плачу, когда вижу, как российские солдаты, находящиеся на нашей территории и убивающие наших людей, погибают.

- Вы видели, какая огромная часть нашей страны была оккупирована. Там всё разрушено и сожжено. Всё. Нет квартир, нет, я имею в виду, нет школ, нет церквей. Всё разрушено. Вот что делают эти солдаты.

Просто какое-то нагромождение вранья. Начнем с того, что ему никаких и ничьих солдат не жалко. Не жалко ему и гражданских, ни с российской, ни с украинской стороны. Это показывает логика всех действий украинской власти, начиная от ударов по российским городам — жилым зданиям, торговым центрам, площадям, где гуляют обычные люди, и заканчивая методами мобилизации на Украине и размещением военных объектов среди гражданской инфраструктуры. Во-вторых, самым ярким опровержением слов «просроченного» является заново отстроенный красавец Мариуполь, разрушенный, кстати, дотла украинскими боевиками. Как и большинство городов, уничтоженных, во многом, ВСУ в ходе ожесточенных боев перед своим отступлением. Тактика выжженной земли, которую применяли немецко-фашистские оккупанты, отступая с Украины в Великую Отечественную, с успехом применяется нынешней украинской армией. Только для немцев и их европейских союзников та земля была чужая, не их.

В общем, ничего нового, кроме надежд на обуздание демократами Трампа и рост напряженности в самих США. А это значит, что не стоит всерьез принимать уверения американской стороны, будто бы мы находимся на пороге «грандиозной сделки», от которой «все будут в восторге».