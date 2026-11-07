Почему Врангель завещал похоронить себя в Белграде: Как русские архитекторы строили столицу Сербии, а педагоги кадетских училищ – науку и образование

Один из авторов книги, ветеран боевых действий, полковник запаса, политический и общественный деятель Вячеслав Калинин на презентации уникального двухтомника «Неизвестные страницы белой эмиграции на Балканах. 1920-1945» Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Накануне в редакции медиагруппы «Комсомольская правда» прошла презентация уникального двухтомника «Неизвестные страницы белой эмиграции на Балканах. 1920-1945».

Его авторы, писатель Александр Суслонов и ветеран боевых действий, полковник запаса, политический и общественный деятель Вячеслав Калинин, долго работали как в российских, так и в сербских архивах. Они встречались с потомками белых эмигрантов, с учеными и священниками не только в столице Сербии, но и в других городах балканской республики. Обращались к помощи «Русского дома» в Белграде и его главы, Евгения Баранова.

Глава «Русского дома» в Белграде Евгений Баранов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Евгений Александрович по видеосвязи приветствовал участников презентации, собравшихся в Голубом зале «Комсомолки», а в Москве на вопросы столичных и саратовских журналистов отвечал Вячеслав Вячеславович, с сожалением объяснивший отсутствие соавтора уважительной причиной - ночью прихватило сердце.

Создателей двухтомника тема белой эмиграции на Балканы в первую очередь, конечно, на территорию нынешних Сербии и Болгарии, волновала давно.

Вячеслав Калинин, объясняя причины, по которым они взялись за столь кропотливый, технически сложный и долгий труд, рассказал про поисковую работу, которая давно велась им и его товарищами в балканской стране. Ее целью было восстановить как можно больше имен из тысяч, покинувших Россию, в конце Гражданской войны солдат и казаков, офицеров и генералов, врачей и педагогов, которые нашли приют на балканской земле. А для многих из них она стала и последним пристанищем, где они нашли вечный покой много лет назад.

Один из авторов книги «Неизвестные страницы белой эмиграции на Балканах. 1920-1945», ветеран боевых действий, полковник запаса, политический и общественный деятель Вячеслав Калинин Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Полковник и писатель поведал, что в четырех сербских городах работали на кладбищах белых эмигрантов. В городе Нови-Сад нашли общий язык с мэром и добились того, чтобы, полузаброшенный русский погост, где в старые могилы уже начали подзахоранивать местных, был восстановлен, а более шестисот русских имен вошли в изданный в России сборник. Он стал предтечей двухтомника, который в ноябре был представлен в «Комсомольской правде».

Благодаря встречам как в правительстве республики, так и в патриархии, россияне получили доступ и к государственным, и к церковным сербским архивам.

В итоге в двухтомнике впервые представлены объемные биографические очерки и копии уникальных документов о двух сотнях генералов и офицеров, которые в ноябре 1920-го покидали Крым вместе с бароном Врангелем – и, осев на славянских землях, окончили свою жизнь на Балканах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Среди редких фотографий те, что запечатлели похороны первого атамана Всевеликого Войска Донского за рубежом Африкана Богаевского и перезахоронение генерала Петра Врангеля, который окончил свои дни в Брюсселе, но по его завещанию был предан земле в Белграде.

В двух томах подробно изучен путь из крымских портов через Константинополь и лагеря беженцев в сербские, болгарские, греческие города. Путь этот проделали и донские казаки с кубанцами, и солдаты, и офицеры 1-го армейского корпуса. А также эвакуированные из Крыма раненные, учащиеся и преподаватели кадетских училищ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

На вопрос о том, помнят ли сербы о вкладе белоэмигрантов в становление их страны в годы между Первой и Второй мировыми войнами, ответил из Белграда Евгений Баранов.

Он рассказал, что сербы отлично знают, что русские не только основали четыре учебных заведения, но и заложили основу для Академии наук их государства. Что многие известные дома, и не только в столице – дело рук русских архитекторов. А дороги в сложных горных регионах - дело рук казаков, немало которых умерли в тех местах, где они пробивались сквозь горы.

Это тоже нашло отражение в книге «Неизвестные страницы белой эмиграции на Балканах. 1920-1945».

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Рассказав о том, что поисковая и исследовательская работа будет продолжена, Вячеслав Калинин выразил уверенность, что этот двухтомник будет интересен и историкам, и студентам гуманитарных вузов, и тем читателям, которые интересуются удивительными судьбами наших героических соотечественников прошлого века.