Стоя или сидя? Свежий взгляд ученых, как правильно писать мужчинам

Ученые и врачи давно пытаются разобраться, имеет ли значение, в каком положении происходит мочеиспускание. Фото: AYO Production/Shutterstock/Fotodom

Справлять малую нужду стоя многие мужчины считают признаком мужественности. Однако в восточных и азиатских странах парни предпочитают как раз сидячую позицию - там так принято. Но одно дело - туалетные традиции, и другое - здоровье. Ученые и врачи давно пытаются разобраться, имеет ли значение, в каком положении происходит мочеиспускание?

АРГУМЕНТЫ "ЗА УНИТАЗ"...

Исследования 2014 года показали: если увеличена простата или имеются другие проблемы мочевыводящей системы, однозначно унитаз, а не писуар. Потому что сидение расслабляет тазовое дно и способствует опорожнению мочевого пузыря. Если же регулярно справлять нужду стоя, да еще и терпеть перед этим, опорожнение будет неполным. Это прямые риски хронических заболеваний и обострений, что усложнит не только походы в туалет, но и интимную жизнь.

Если увеличена простата или имеются другие проблемы мочевыводящей системы, мужчинам однозначно стоит пользовать унитазом сидя. Фото: A.Marrupe/Shutterstock/Fotodom

...И "ЗА ПИСУАР"

Через время вопрос изучили по-новой и пришли к обратному выводу: если сидеть, повышается риск послемочеиспускающего капления. Речь шла о мужчинах в возрасте 50 лет и младше. Опрос 2020 года, в котором участвовали около 200 мужчин, добавил аргументов "против унитаза", показав: те, кто предпочитает сидеть, чаще сообщают о симптомах мочеиспускающих путей. Правда, не уточнялось, были ли у жалобщиков проблемы до опроса. А значит, выводы более чем неоднозначные.

У тех, кому 50+, вырастают риски увеличения простаты, что может затруднять мочеиспускание, напомнила уролог Рена Малик, разбирая вопрос на Ютубе. “У некоторых мужчин это может затруднять стояние и прицеливание, так как из-за напряжения ослабевает поток мочи. Так что сидеть удобнее с точки зрения гигиены. Но пока это все теории”.

У некоторых мужчин это может затруднять стояние и прицеливание, так как из-за напряжения ослабевает поток мочи. Фото: cunaplus/Shutterstock/Fotodom

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

И вот новое исследование. Его недавно провели ученые из колумбийской группы урологических исследований, чтобы еще раз проверить дилемму. Набрали группу из 52 здоровых мужчин-добровольцев в возрасте от 18 до 39 лет, у которых контролировали мочеиспускание в положении сидя и стоя. Измеряли максимальную скорость потока мочи и ее количество. Половина справляла нужду сначала сидя, потом стоя. Другая половина наоборот. Между каждой позой участники делали перерыв не менее 24 часов.

И что же?

«У здоровых мужчин позиция мочеиспускания не влияла существенно на максимальную скорость или объем мочеиспускания», — говорится в статье с результатами исследования, опубликованной в конце октября в журнале Neurourology and Urodynamics.

Важный момент - речь о здоровых людях. Если появились проблемы с мочеиспусканием или уже поставлен урологический диагноз, - никакой самодеятельности, следуйте рекомендации врача.

КСТАТИ

Германия - лидер по “сидячим”

Платформа YouGov (глобальный поставщик данных и аналитических материалов, полученных с помощью потребительских панелей на 42 рынках) в 2023 году изучила туалетные предпочтения мужчин из 13 стран (провели опрос). Лидером по числу писающих сидя стала Германия - там таких каждый второй (42%). И всего 10% мужчин сказали, что справляют нужду “только стоя”.

Ирония в том, что в немецком языке есть уничижительное слово Sitzpinkler. Оно буквально обозначает мужчину, который писает сидя, и переводится примерно как “слабак”.

По России таких данных нет. Но поскольку туалеты с советских времен принято отмечать табличками, где мальчик стоит, а девочка сидит, можно предположить, что писать сидя для мужчин на постсоветском пространстве считается неправильным.