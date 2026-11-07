Министр иностранных дел Италии заявил об открытой на него "хакерской охоте": данные слили в даркнет

Глава МИД Италии Антонио Таяни объявил об открытой на него и членов его семьи "хакерской охоте". Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

На фоне массовых ложных сообщений о минировании самолётов в европейских странах, в которых местные СМИ отчаянно пытаются найти "российский след", глава МИД Италии Антонио Таяни объявил об открытой на него и членов его семьи "хакерской охоте". Министр сообщил, что преступники уже несколько дней распространяют его личные данные в даркнете.

Также он заявил, что неизвестные лица продолжают попытки получить дополнительную информацию, в том числе и о его близких.

- Киберпреступники вовлекают в это и мою семью. Они готовы платить за дополнительные сведения обо мне и моих близких, фактически подвергая меня новым угрозам и запугиванию. Но им это не удастся, - заявил заместитель премьер-министра.

При этом он уверен, что происходящее напрямую связано с позицией Италии по украинскому кризису и оказываемой Римом поддержкой Киеву. Однако строить предположений относительно национальной принадлежности хакеров он дипломатично не стал. Да в этом и не было необходимости, поскольку за него это уже сделала глава правительства Джорджа Мелони. И заодно пообещала пресечь попытки давления на МИД страны с "предельной решительностью".

Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони Фото: REUTERS.

- Я выражаю полную солидарность с заместителем премьер-министра Антонио Таяни в связи с тем, что стало известно о деятельности пророссийских хакеров и распространении его личных данных в даркнете, - подчеркнула она. - Продажа конфиденциальной информации о представителях государственных органов вызывает серьезную озабоченность и должна быть пресечена с предельной решительностью.

При этом каких-либо подробностей о характере похищенных данных и доказательств "российской причастности" не приводится. В итоге складывается впечатление, что на Апеннинах просто решили "за кампанию" присоединиться к распевшемуся в Европе русофобскому хору.

Об этом свидетельствуют и прозвучавшие сегодня откровенно абсурдные обвинения в адрес РФ со стороны компании BBT SE, ответственной за строительство Бреннерского железнодорожного тоннеля, который свяжет Австрию и Италию.

Представители фирмы, опять-таки не приводя доказательств, утверждают, что в середине октября хакеры из русскоязычной группы "Эверест", получили доступ "к части данных BBT SE, размещенных в интернете" (!).