Петр Буслов опять снимает кино про братков: Милош Бикович во главе ОПГ противостоит Синдикату

Новый фильм Петра Буслова — с говорящим названием «Банда». Фото: пресс-служба СТВ.

Кажется, Петр Буслов почувствовал ренессанс любимой темы. Его культовый «Бумер», снятый в 2003 году, оказался настолько бессмертным, что «бандитские сказки» модно теперь снимать и в 2026 году.

Режиссер пробовал делать и байопики («Высоцкий. Спасибо, что живой»), и ностальгические ромкомы («Родина»), и политическую сатиру («Домашний арест»), но в итоге пришел туда, откуда начинал. Во-первых, запустил съемки приквела того самого «Бумера». Во-вторых, выпустил и сыграл в криминальной комедии «ОПГ». В-третьих, начал снимать еще одну картину про бандитов. Опять 90-е. Опять братки. Опять кожаные куртки и разборки.

«Ну сколько можно?» — крикнет возмущенный зритель. И будет не прав. Потому что запрос на бесконечный «тру-крайм» действительно есть: сериалы про маньяков множатся до бесконечности, подкасты, книги и интервью с криминалистами — тоже, ведущий программы «Следствие вели...» Леонид Каневский и вовсе переживает вторую творческую молодость в 87 лет (!). Дошло до того, что возродили передачу «Криминальная Россия. Современные хроники».

И поэтому Буслов решил ковать железо, пока горячо. Новый фильм постановщика — с говорящим названием «Банда». Собственно, одного из бандитов и сыграл сам Петр. Создатели, как и все их коллеги («Лихие», «Дети перемен»), уверяют, что не спекулируют, но именно закрывают (!) тему братков в девяностые, которая у кого-то до сих пор на полном серьезе вызывает интерес и ностальгию.

— «Банда» — это история, которая парадоксальным образом открывает заново и при этом будто бы закрывает тему бандитских девяностых в России, — считает продюсер проекта Сергей Сельянов. — Это какой-то новый угол, новый нерв, новый способ говорить про это время: бескомпромиссно и жестко, но с огромной долей любви и сострадания к тем, чьи судьбы бесповоротно изломаны. Это история про преступников, про любовь, про нашу страну, про семью и про тех, от кого ее надо защищать.

«Банда» — это история, которая парадоксальным образом открывает заново и при этом будто бы закрывает тему бандитских девяностых в России. Фото: пресс-служба СТВ.

На дворе — 1995 год. Главный герой картины Андрей (Милош Бикович) сколачивает ОПГ, чтобы сорвать крупный куш — авторитетные братья Крамские везут в Москву пять миллионов долларов в качестве взятки под охраной двух подполковников милиции.

— «Банда» — это история про сломанное общество и про человека, который пытается осмыслить свою жизнь в новых обстоятельствах, — считает Бикович.

Интересно, что в «делюге» участвует и женщина — эффектна Ирина в исполнении Настасьи Самбурской.

— Она в этой банде не ради романтики, а потому что каждый из них хотел наконец вырваться и зажить по-человечески, — объясняет Настасья. — Моя героиня яркая, сильная и идет до конца, но девяностые не щадят никого.

Милош Бикович и Настасья Самбурская. Фото: пресс-служба СТВ.

Налетчики уверены, что полученные деньги помогут скрыться и начать новую жизнь. И в преддверии ограбления Андрей знакомится с человеком, которому отшибло память — герой не может догадываться, что за незнакомцем начал охоту влиятельный Синдикат.

Роман Курцын. Фото: пресс-служба СТВ.

В проекте, помимо самого Буслова, заняты звезда «Лихих» Артур Иванов, а также Алексей Макаров, Настасья Самбурская, Ирина Розанова, Дарья Гречишникова, Михаил Горевой, Ростислав Бершауэр, Алексей Розин, Станислав Дужников, Павел Ворожцов, Дмитрий Куличков и многие другие.

Съемки проходят в Москве и Московской области. На экраны «Банда» выйдет в 2027 году.

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