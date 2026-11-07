"Если бы мне дали возможность вернуться в этот день": Наталья Андрейченко скучает по времени, проведенном с Максимом Дунаевским

Наталья Андрейченко призвала женщин ценить своих любимых мужчин, говорить важные слова, не откладывать нежность на потом. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Актриса Наталья Андрейченко поделилась семейной фотографией из 80-х, на которой она со своим первым мужем композитором Максимом Дунаевским и их сыном Митей. Красивые, талантливые – всё впереди.

«Мы ещё так молоды. Впереди целая жизнь, столько надежд, мечтаний, событий, о которых мы тогда даже не догадывались, - написала актриса. - Вот он, мой Максим — молодой, любимый, с его удивительным талантом, с музыкой… Для меня он прежде всего не великий композитор Максим Дунаевский, а близкий человек, рядом с которым мы проживали свою семейную историю. А между нами — наш маленький сын, трогательный, с детским взглядом… И наши руки рядом».

Наталья Андрейченко и Максим Дунаевский с сыном Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Глядя на этот снимок, Наталья Андрейченко подумала о быстротечности жизни и о том, что и жить торопимся, и чувствовать спешим. Ждём чего-то большого, важного, особенного, строим планы. Думаем, что счастье впереди. А оно– рядом. Проходит время. Ты и хотел бы прошлое вернуть, «чтобы ещё раз обнять своего маленького ребёнка, услышать знакомый голос, почувствовать тепло любимого человека и запомнить каждую секунду». Но это невозможно.

Андрейченко призвала женщин ценить своих любимых мужчин, говорить важные слова, не откладывать нежность на потом.

«Если бы мне сегодня дали возможность вернуться в этот день, я бы ничего не просила у судьбы. Я бы просто ещё раз прожила его».

Стоит напомнить, композитор Максим Дунаевский был её первым мужем, он написал музыку к фильму «Мэри Поппинс, до свидания», где его красивая, молодая жена сыграла главную роль. Он её очень любил, и она его любила за талант. Наверное, они были бы вместе, если бы на съемках фильма «Петр Великий» Андрейченко не встретила австрийского актера Максимилиана Шелла, не влюбилась в него, порушила свой брак с Дунаевским. Как она вспоминала потом, при расставании они с Дунаевским рыдали друг у друга на груди. Потому что всё ещё любили. Но перспектива выйти замуж за иностранного актера, обладателя премии «Оскар», уехать с ним в Голливуд, затмила очи...

Шелл давно умер, Голливуд остался не покорен, Дунаевский же стал ещё более знаменитым и успешным. И теперь Наталья Андрейченко вспоминает: «если бы можно вернуться в тот день»…

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