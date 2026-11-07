Скандал с отбором на конкурс «Мисс Вселенная»: Закрытый кастинг и странный выбор — из России впервые едет не победительница и даже не призер «Мисс Россия»

На конкурс «Мисс Вселенная-2026» в Пуэрто-Рико едет 21-летняя Александра Сташкевич Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Конкурс «Мисс Вселенная 2026» пройдет 24 ноября 2026 в Пуэрто-Рико. Впервые Россию на этом конкурсе будет представлять не действующая победительница (и даже не вице-мисс) конкурса «Мисс Россия». Ожидаемо некоторые красавицы обиделись — на конкурсах без этого не бывает. Напомним, что в 2002 году Оксана Федорова (Мисс Россия 2021) именно в Пуэрто-Рико стала «Мисс Вселенная». Сайт KP.RU объясняет почему в этом году в Пуэрто-Рико едет финалистка топ-10 конкурса «Мисс Россия 2023».

ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ СКАНДАЛА

Обычно на международный конкурс отправляют действующую победительницу или одну из двух вице-мисс конкурса «Мисс Россия». К примеру, в 2025 году на «Мисс Вселенная» ездила Анастасия Венза («Мисс Россия 2025). В 2024 — Валентина Алексеева («Мисс Россия 2024»). В 2023 — Маргарита Голубева («Мисс Россия 2023»).

В ноябре 2026 года объявили — на юбилейный 75-й конкурс «Мисс Вселенная» едет 21-летняя Александра Сташкевич. Саша была финалисткой топ-10 конкурса «Мисс Россия 2023». Даже не вице-мисс.

Фото: соцсети/@cheerleading_tyumen

Победительница «Мисс Россия 2025» Анастасия Венза ездила на «Мисс Вселенная» в прошлом году. Конкурс «Мисс Россия 2026» пока не проводили (ожидается в конце года), поэтому вице-мисс прошлого года надеялись, что отправят их. Надеялись зря. Первая вице-мисс Анна Лесняк (второе место на «Мисс Россия 2025») даже записывала видеообращения, когда подписчики атаковали ее вопросами — почему едет не она? Лесняк объяснила, что никаких заявок на отбор на «Мисс Вселенная» никто не подавал — отбор был закрытым. Организаторы «Мисс Россия сделали выбор самостоятельно.

Обладательница титула "Мисс Россия-2025" Анастасия Венза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Анна Лесняк старается быть сдержанной: «Если говорить откровенно, то, конечно, я немного расстроена. Участие в «Мисс Вселенная» всегда было моей большой мечтой...» Первая вице-мисс недоумевает: «Видимо, в этом году отбор проводился по другим правилам, был закрытым, никаких заявок никто не подавал. Мне не до конца понятно как и когда прошли выборы...»

Оргкомитет «Мисс Россия» не обязан объяснять свой выбор участницы на «Мисс Вселенная». Сообщили, что выбирали из топ-10 ярких участниц прошлых лет. Почему не из вице-мисс прошлых лет — непонятно. Светские каналы в соцсетях, узнав о выборе и «закрытом отборе», тут же предположили худший вариант развития событий: «вот у кого реально крепкие тылы».

В разговоре с нами участницы прошлых лет выдвинули свою версию — просто у Саши помимо красоты есть действующая американская виза, а организаторы забыли, что об американской визе нужно было позаботиться заранее (на тот случай если отправлять кого-то из вице-мисс прошлых лет)…

Среди международных конкурсов именно «Мисс Вселенная» считается самым престижным. Естественно, что вице-мисс прошлых лет мечтают попасть именно на этот конкурс.

КТО ЕДЕТ НА «МИСС ВСЕЛЕННАЯ»

В итоге нашу страну будет представлять умница и красавица из Тюмени.

Александра говорит, что сама удивилась — выбор ее кандидатуры стал неожиданностью для красавицы.

Александра Сташкевич Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Александра Сташкевич очень красивая и умная девушка: студентка факультете журналистики Тюменского государственного университета, работала спортивным корреспондентом. У нее есть и спортивные достижения — Саша семикратная чемпионка России по чир-спорту, кандидат в мастера спорта, выступала в составе сборной России на международных соревнованиях. Сейчас Александра Сташкевич в Москве — активно готовится к конкурсу. Среди достижений в этой индустрии — на «Мисс Россия 2023» Саша вошла в топ-10 финалисток, победила в конкурсе талантов с танцевально акробатическим номером. Самая известная «Мисс Россия» Валентина Алексеева уже поддержала Сашу и пожелала ей успехов, поделилась опытом. Стоит отметить, что в соцсетях Александре отправляют сотни позитивных пожеланий — пользователи соцсетей называют девушку достойной представительницей страны на международном конкурсе красоты. Сейчас на сайте конкурса «Мисс Вселенная» идет голосование зрителей, где можно поддержать нашу Александру.

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