Музыка из воздуха: как правнук легендарного Льва Термена покорил Турцию космическими звуками

Съёмки клипа Пётра Термена и Ильи SymphoCat в древнем Ани, провинция Карс. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО.

Уникальное изобретение русского учёного Льва Термена - единственный в мире бесконтактный музыкальный инструмент терменвокс - покоряет Турцию! Музыкальный марафон приурочили к знаковой дате: грандиозный тур прошёл в рамках 130-летия со дня рождения гениального изобретателя.

Магия без клавиш и струн

Разве можно играть на музыкальном инструменте, даже не касаясь его? Турецкая публика теперь знает: ещё как можно! Правнук учёного, один из ведущих терменвоксистов мира Пётр Термен устроил на турецкой земле настоящий культурный десант с впечатляющим результатом: 6 провинций, 4 ведущих университета страны и 28 мероприятий!

- Мы не просто удивляли публику «магией в воздухе», мы везли философию Льва Термена, - поделился с KP.RU Пётр Термен. - Инструмент становится продолжением тела музыканта, без барьеров вроде клавиш или струн. Это фантастический пример того, как русский учёный век назад объединил науку и искусство, предсказав появление бесконтактных технологий, которыми мы пользуемся каждый день.

Съёмки у крепости Исхак-Паша в Догубаязыте. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО.

Охота за мяуканьем и криками торговцев

В это турецкое турне (уже третье по счёту для Петра) зрителям впервые презентовали «Голос земли» - уникальный проект Петра Термена и музыканта-электронщика Ильи SymphoCat. Это завораживающий эмбиент-микс, в котором переплелись народные и авторские мелодии, перемешанные с «полевыми записями» из самых разных уголков планеты.

Проект "Голос Земли" в Анкаре - Пётр Термен и Илья SymphoCat. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО.

Причем охоту за колоритными звуками незнакомой страны Илья SymphoCat начал прямо из аэропорта: музыкант ловил на микрофон мяуканье знаменитых турецких котов, колоритные крики уличных торговцев, мистическое эхо в древних объектах ЮНЕСКО, где музыканты успели снять несколько клипов. Некоторые из аудио-находок они на ходу включали в репертуар, вызывая овации.

Встреча в суровом замке

Случались в турне и чудеса из серии «нарочно не придумаешь». Из Вана музыканты рванули в горную крепость Догубаязыт (предварительный список ЮНЕСКО) - почти 200 километров пути по горным дорогам. Вокруг дикий пейзаж, на вершине скалы высится древний замок Исхак-паши. Вдруг из ниоткуда подбегает женщина и радостно кричит Петру:

- Вы же Пётр Термен! Можно с вами сфотографироваться?!

Музыкант в шоке:

- Откуда вы меня знаете?!

- А я вчера была на вашем концерте в Ване! - смеётся женщина. - Сама я работаю здесь гидом. Вчера к вам было не пробиться, а тут такая удача!

Съёмки клипа Петра Термена и Ильи SymphoCat в крепости Исхак-паши в Догубаязыте. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО.

Эффект от выступлений и правда был таким мощным, что после концерта публика выстраивалась в очередь к музыкантам, чтобы выразить восхищение и попробовать самим сыграть на терменвоксе.

Аншлаг для элиты и музыка на высоте птичьего полета

Один из самых ярких и статусных концертов турне отгремел в Стамбуле - в Рахманиновском зале Генконсульства России. По личному приглашению генконсула Александра Калачёва здесь собрался цвет местной интеллигенции: из разных уголков Турции съехались титулованные профессора, журналисты, именитые переводчики и музыканты.

- Мы приветствуем проекты, которые служат мостом между нашими народами, - подчеркнул в беседе с артистом глава российской дипмиссии в Стамбуле Александр Калачев. - Ваше выступление показало многогранность русской культуры, и подобный культурный обмен сейчас важен как никогда.

Пётр Термен выступает внутри символа Анкары - у башни Атакуле. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО.

Ещё одной престижной точкой на карте тура стал главный символ турецкой столицы - смотровая башня Атакуле. Запись в исторической студии Стамбульского технического университета открыла спор: кто получил большее удовольствие от записи альбома, - Пётр Термен или её специалисты, впервые услышавшие живое звучание терменвокса, да ещё в исполнении правнука его создателя?

Настоящим открытием тура стало выступление Петра Термена в не имеющем аналогов в Турции культурном комплексе Tariria в городе Ван, построенном сингапурскими архитекторами по законам Фэн-шуй. Это, пожалуй, одно из немногих мест в мире, где геометрия стен и потолка, баланс отражающих и поглощающих звук материалов обеспечивают нужное для терменвокса распределение звуковых волн и строго контролируемое эхо, что для него вопрос жизни и смерти. В итоге сложнейший электронный инструмент и фантастический зал совпали идеально: Пётр Термен сказал, что не припомнит подобного акустического эффекта.

Выступление в концертом зале Tariria, провинция Ван. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО.

Уже после турне ванский журналист Зафер Кыйаг прислал Петру сообщение: "В городе все мои коллеги-журналисты только и говорят, что о вас и о произведенном вами фуроре. Им очень понравилось, как вы объединили здешнюю культуру со своей собственной. Многие говорят, как они расстроены, что не смогли прийти на концерт. А я им ответил, что вы обязательно приедете снова!"

Студенческий азарт и феномен терменвокса

Но, пожалуй, жарче всего было на концертных мастер-классах в университетах. Пётр Термен не просто играл: он читал лекции, показывал документальное кино о своем великом прадеде и устраивал зажигательные джемы с местными турецкими исполнителями, демонстрируя публике все грани возможностей терменвокса. Профессура осталась в полном восторге.

- Терменвокс - пример того, как наука может работать с искусством. Лев Термен доказал: когда научный азарт соединяется с творчеством, рождается магия. «Игра на воздухе» не только красива, она заставляет взглянуть на мир по-новому, - заявил KP.RU декан факультета языка, истории и географии Анкарского университета Ирфан Албайрак.

Мастер-класс в Стамбульском техническом университете. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО.

С этим согласны и российские дипломаты, отмечающие глубокий психологический и образовательный эффект от такой музыки.

- Такие изобретения, как терменвокс, бесконечны по своему содержанию, - отметил в интервью KP.RU атташе по культуре посольства РФ в Турции Евгений Бахревский. - Это и музыкальный инструмент, и физический, и исторический феномен. Зрители на концертах Петра Термена прокачивают сразу все свои способности и выходят из зала совершенно другими людьми.

Турне, организованное культурной платформой «Терем» и Российским Обществом дружбы с Турцией, показало: русская «музыка из воздуха» и технологии Льва Термена не просто удивили Турцию, они объединили самых разных людей - от дипломатов и профессоров до горных гидов.