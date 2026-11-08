Выпускник в семье: вкусно кормить, заставлять отдыхать, не подпускать токсиков

Подготовка к единому госиспытанию — это комплексный процесс, затрагивающий интересы как старшеклассника, так и его семьи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

До выпускных экзаменов семь месяцев. Подготовка - как марафон. Длится долго, и до финиша дойдут те, кто не выдохнется на полпути.

В марафоне участвует не только школьник, но и его семья. А значит, нужно стать командой, и во многом это зависит от взрослых. Что родителям взять на себя, а что оставить ребенку? Как не выгореть? Как предложить свою помощь? Как отслеживать прогресс и не бесить?

На эти вопросы мы попросили ответить Татьяну Васильеву, клинического психолога, когнитивно-поведенческого терапевта.

Что у него на душе?

Подросток испытывает стресс, который от обычного отличается длительностью: его нужно выдерживать не день, не неделю, а несколько месяцев. Причем постоянно. Это очень тяжелый груз. На этот возраст попадает еще и последний этап созревания мозга, когда приходит осознание: я уже почти взрослый, нужно брать ответственность за свою жизнь. Развивается умение ставить цели и достигать их. Сдать экзамены и поступить - огромная и пугающая задача, новая, с неизвестными последствиями. У кого-то восприятие - “да ничего, справлюсь”. Но многие испытывают тревогу, страх, неуверенность в себе: от “мне будет крайне тяжело” до “все ужасно, я не смогу”.

Подросток испытывает стресс, который от обычного отличается длительностью: его нужно выдерживать не день, не неделю, а несколько месяцев. Причем постоянно. Фото: Elnur/Shutterstock/Fotodom

Что делать с эмоциями?

Когда человек в более-менее равновесном эмоциональном состоянии, у него хорошо работает память, абстрактное мышление, логика. Энергия тратится на экзаменационные задачи и их решение, а не на переживания.

Поэтому отслеживайте негативные мысли и установки ребенка и объясняйте ему, что они часто бездоказательны, при этом отнимают много сил и мешают сосредоточиться на учебе. “Я ничего не знаю” - “Неправда. Ты с 1 класса учишь математику, написал много контрольных, сделал море домашек. У тебя точно есть база”.

Отслеживайте негативные мысли и установки ребенка и объясняйте ему, что они часто бездоказательны, при этом отнимают много сил и мешают сосредоточиться на учебе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Дайте право на ошибку. Да, ты можешь сдать хуже, чем хотел. Но это не катастрофа. Экзамен можно пересдать, выбрать другой вуз, поступить на платку и потом перевестись на бюджет и пр. - варианты есть, мы обязательно что-то придумаем.

Как распределить силы и время?

Согласно теории Ганса Селье, проживание стресса проходит три стадии - мобилизация, адаптация и истощение. Сначала мы собираемся с силами и действуем, достигая максимальной эффективности. Но через какое-то время неизбежно наступает истощение. График похож на холм: подъем - плато - спад. Наша задача распределить силы так, чтобы истощение наступило после сдачи экзаменов в июне, не раньше.

Заниматься постоянно, по много часов в день - значит, быстро надорваться. Нужно разделить длинный период на более мелкие периоды напряжения-восстановления. Поможет четкий план подготовки с датами: что и когда учу, пишу пробники, посещаю интенсивы, репетиторов и пр. Не ждать мотивации, а брать и делать. План должен учитывать занятия в школе, выполнение д/з, время на еду и отдых.

Задача родителей распределить силы так, чтобы истощение наступило после сдачи экзаменов в июне, не раньше. Фото: Олег ЗОЛОТО.

Как не выгореть?

Сон не менее 8 часов - столько нужно для восстановления нормальной работы мозга.

Сбалансированное питание, чтобы поддержать иммунитет, сохранить здоровье и работоспособность. Не фаст-фуд и перекусы, а домашняя вкусная еда, включающая овощи, фрукты, мясо, крупы, жиры.

Небольшие паузы (15-20 минут) для расслабления и переключения через каждые пару часов работы.

Физическая активность каждый день: прогулки, бассейн, фитнес. Это поможет организму переработать гормоны стресса. Отправьте в дальний магазин за мороженым, если сопротивляется. Главное - не допускать длительных периодов сидения за учебниками.

Каждые 2-3 недели - дни отдыха от всего. Даже репетиторов отменить. Сходить в театр, просто поваляться на диване - как ребенок сам выберет.

Каждые 2-3 недели - дни отдыха подростка от всего. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Хобби, общение, занятия для радости, смена деятельности - все, что дает ресурс, поднимает настроение и общий тонус.

! Если родителю кажется, что ребенок занимается недостаточно, родитель разбирается сам со своими тревогами. Ребенку нужна спокойная и доброжелательная атмосфера дома. Говорите, что видите, как он старается, что он уже много сделал и что вы - его поддержка.

! Если есть токсичные родственники, которые негативно влияют на самооценку ребенка, исключите на время или минимизируйте его общение с ними.

Как предложить помощь?

Спросите: “Нужна ли моя помощь?" или "Мне хочется тебя поддержать. Что я могу для тебя сделать?". Если ребенок отказывается, не навязывайтесь. Просто скажите: “Если что, я рядом, готова помочь". Без согласования можно налить вкусного чая (себе и подростку).

Иногда помощью будет не лезть и не вмешиваться.

Хорошая помощь - взять на себя оргвопросы (см. КОНКРЕТНО).

! Не обсуждайте важные вопросы на повышенных тонах. Если ребенок раздражен (а он будет раздражен от усталости), дайте время прийти в себя, а потом поговорите спокойно и конструктивно.

! Ребенку нужно дать в этот период очень много поддержки. Он должен чувствовать, что не один.

Не обсуждайте важные вопросы на повышенных тонах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Как отслеживать прогресс?

Выпускник заинтересован в успехе не меньше родителей. Его не нужно подгонять, а излишний контроль он может воспринять как недоверие. Объясните подростку, что видеть динамику важно для хорошего результата, обсудите приемлемый формат и периодичность. Это могут быть пробники. Или отчет раз в неделю или в месяц - все ли идет по плану, что изучил, все ли понятно. Или от репетитора (но это тоже согласовать с подростком).

А если перегруз?

Длительные эмоциональные нагрузки могут привести к нарушению концентрации и памяти. Вроде сидит занимается, но ничего толком не улавливает, не понимает, не запоминает. Возможно нарушение сна. Снижение иммунитета и развитие хронических заболеваний. Могут добавиться раздражительность, растерянность, острое чувство одиночества, прокрастинация (откладывание важных дел) с уходом в телефон. Ведь когда учишься-учишься, а до фактического результата еще очень далеко, кажется, что топчешься на месте и руки опускаются.

Если уже сейчас ребенок апатичен, у него потухшие глаза, нет настроения, мотивация на нуле, и такое состояние устойчиво длится более 2–3 недель, вероятно, это не лень или усталость, а психическая проблема. Само не пройдет - нужна помощь психолога или психиатра. Учитывайте, что лечение даст эффект лишь через 3-4 недели, так что чем раньше начать, тем больше времени останется на качественную подготовку.

Если уже сейчас ребенок апатичен, вероятно, это не лень или усталость, а психическая проблема. Фото: Оксана ЗУЙКО.

КОНКРЕТНО

Это могут взять на себя родители

1. Бюрократическая часть поступления:

какой набор ЕГЭ нужен на подходящие направления и специальности;

количество бюджетных и платных мест;

проходные и средние баллы предыдущих лет (ищем приказы о зачислении на сайтах, изучаем, считаем);

какие индивидуальные достижения могут дать ребенку дополнительные баллы или бонусы (дипломы олимпиад, значки ГТО и пр.);

цены на платку (есть ли скидки, дадут ли образовательный кредит, есть ли налоговый вычет) и сколько вы вообще готовы тратить на учебу ребенка;

посетить с ребенком дни открытых дверей в нужных вузах.

2. Отслеживайте нововведения. Вот ключевые даты:

* до 1 декабря должны утвердить новые правила приема в вузы России - на эти федеральные нормы будут ориентироваться вузы;

* до 20 января вузы опубликуют на сайтах свои внутренние правила приема на 2027 год;

* до 29 декабря между вузами пройдет распределение бюджетных мест. Объем и структура КЦП (контрольные цифры приема - это и есть бюджетные места) уже утверждены Минобранауки

* до 15 апреля опубликуют контрольные цифры приема по платным местам.

3. Помогите ребенку разработать не один план, а минимум 3: на случай, если получит на экзаменах оптимальные баллы, более-менее приемлемые, низкие. Так всем будет спокойнее.

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