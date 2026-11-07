Рената Литвинова изменилась до неузнаваемости

В 2022 году Рената Литвинова покинула Россию и переехала в Париж, где столкнулась с неожиданными трудностями. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Рената Литвинова, которой скоро исполнится 60 лет, продолжает экспериментировать со своей внешностью. Ладно бы только «манипуляции» с носиком, который стал совершенно другим. На фотографиях, которые она регулярно выкладывает в соцсети, её поклонники с трудом узнают Ренату. Былую диву, звезду первой величины, каковой её прежде считали. Не то, чтобы она подурнела, она просто стала совершенно другой.

В 2022 году Рената Литвинова покинула Россию и переехала в Париж, где столкнулась с неожиданными трудностями. Жизнь во Франции вовсе не сахар. В соцсетях актриса жалуется на холод в своей парижской квартире. Возмущается экономией на отоплении и рассказывает, что вынуждена согреваться с помощью обогревателей.

Рената Литвинова, которой скоро исполнится 60 лет, продолжает экспериментировать со своей внешностью. Фото: Gilbert Flores/WWD via Getty Images

Недавно она была вынуждена отменить гастроли в Кишиневе, куда обещала привезти свой спектакль «Кактус». Накануне показа организаторы объявили, что по независящим от них причинам артист не сможет выступить в назначенные даты. Зрители расстроились, тем более новых дат нет, а билеты куплены.

Но самая болезненная тема для Ренаты Литвиновой — не холодные батареи и не отмена спектакля, а разлука с 86-летней матерью, которая осталась в Москве. В Париж к дочери пожилая женщина переезжать не хочет. В общем, зарубежная жизнь оказалась не такой безоблачной, как Рената предполагала. Да и заработков таких, как были в России, у неё уже нет.

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